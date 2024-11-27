Ζαχάροβα: Θα ήταν «τρελό» να δώσει η Δύση πυρηνικά στην Ουκρανία - Η αποτροπή αυτού του σεναρίου ήταν ένας από τους λόγους εισβολής

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε την Τετάρτη ότι η ιδέα που διακινείται σε ορισμένους κύκλους ότι η Δύση πρέπει να δώσει στην Ουκρανία πυρηνικά όπλα είναι «τρελή» και ότι η αποτροπή ενός τέτοιου σεναρίου ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μόσχα εισέβαλε στην Ουκρανία.
Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, δήλωσε ότι είναι προς το συμφέρον των δυτικών κυβερνήσεων να διασφαλίσουν ότι ένα τέτοιο σενάριο, το οποίο χαρακτήρισε «αυτοκτονικό», δεν θα υλοποιηθεί.
Η Ζαχάροβα είπε ότι τέτοιες «ανεύθυνες ενέργειες» από την Ουκρανία και τους δυτικούς υποστηρικτές της θα μπορούσαν να φέρουν τον κόσμο στο «χείλος της καταστροφής».
