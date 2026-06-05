Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον πρωθυπουργό και ΥΠΕΞ του Κατάρ για τη Μέση Ανατολή

Στο επίκεντρο οι ελληνοκαταρινές σχέσεις και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες για την αποκλιμάκωση της κρίσης στην περιοχή

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Γεραπετρίτης

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κατάρ, καθώς και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, με τους δύο υπουργούς να υπογραμμίζουν τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών διαμεσολάβησης ως του αναγκαίου μέσου για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των διπλωματικών πρωτοβουλιών και του διαλόγου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ασφαλείας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης Κατάρ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark

Απόρρητο