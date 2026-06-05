Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, οι δύο πλευρές συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας – Κατάρ, καθώς και για τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην κρίση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή, με τους δύο υπουργούς να υπογραμμίζουν τη σημασία των διπλωματικών προσπαθειών διαμεσολάβησης ως του αναγκαίου μέσου για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και σταθερότητας.

Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη ενίσχυσης των διπλωματικών πρωτοβουλιών και του διαλόγου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις ασφαλείας και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για βιώσιμη περιφερειακή ειρήνη.

FM George Gerapetritis had a phone conversation w/h PM & FM of #Qatar, @MBA_AlThani_.



They discussed 🇬🇷🇶🇦relations & the crisis in the broader Middle East, highlighting the importance of diplomatic mediation efforts as the necessary means for sustainable regional peace. pic.twitter.com/JQCpgSjO1k — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 5, 2026

Πηγή: skai.gr

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