Ρωσία: Θα «απαντήσουμε» εάν οι ΗΠΑ τοποθετήσουν πυραύλους στην Ιαπωνία

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε την Τετάρτη ότι εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες τοποθετήσουν πυραύλους στην Ιαπωνία, θα αποτελούσε απειλή για τη Ρωσία και η Μόσχα θα έπρεπε να λάβει αντίποινα.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Μαρία Ζαχάροβα αναφέρθηκε στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας σχετικά με τα μέτρα αντιποίνων που θα μπορούσαν να ληφθούν σε μια τέτοια κατάσταση.

Η ίδια είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να κλιμακώνουν την κατάσταση γύρω από την Ταϊβάν, υπονομεύοντας την περιφερειακή σταθερότητα.

Υπογράμμιζε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν αναπτύξει πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στις Φιλιππίνες, ένα βήμα που είπε ότι θα μπορούσε να αυξήσει τους στρατηγικούς κινδύνους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.