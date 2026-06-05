«The Marriage Plot»: Mίνι σειρά το δημοφιλές μυθιστόρημα του Τζέφρι Ευγενίδη με τη Σέιντι Σινκ

Το δίκτυο FX έδωσε το πράσινο φως για τη μεταφορά του μυθιστορήματος «The Marriage Plot» του Ελληνοαμερικανού συγγραφέα Τζέφρι Ευγενίδη που κυκλοφόρησε το 2011 στη μικρή οθόνη. Στη μίνι σειρά θα πρωταγωνιστήσει η Σέιντι Σινκ, σε σκηνοθεσία του Χίρο Μουράι και σενάριο του Γουίλ Άρμπερι.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το «The Marriage Plot» ακολουθεί «τρεις νέους απόφοιτους πανεπιστημίου παγιδευμένους σε ένα καθηλωτικό ερωτικό τρίγωνο, καθώς προσπαθούν να συμβιβάσουν τις νεανικές ρομαντικές τους προσδοκίες με την επερχόμενη ενηλικίωση και να πάρουν αποφάσεις που θα αλλάξουν τη ζωή τους για την αγάπη και την ταυτότητά τους».

Η πρωταγωνίστρια, ο Γουίλ Άρμπερι και ο Χίρο Μουράι θα έχουν και ρόλο εκτελεστικών παραγωγών.

Στην ομάδα της παραγωγής θα συμμετέχουν επίσης οι Στίβεν Πρινζ και Ρέιτσελ Τζέικομπς για την Borderless Pictures, οι Μάικλ Κόστιγκαν και Τζέισον Μπέιτμαν για λογαριασμό της Aggregate Films, καθώς και ο συγγραφέας με τους Κάρβερ Καρασέφσκι και Κλόντια Σιν για την Chum Films. Την παραγωγή συμπληρώνει η Yiyi Huang.

Η φιλόδοξη σειρά θα είναι μια συμπαραγωγή των A24 και FX Productions, ενώ η προβολή της θα γίνει παγκοσμίως μέσα από το Hulu.

Σύμφωνα με το Variety, η Σέιντι Σινκ συμμετέχει επίσης στο καστ του πολυαναμενόμενου «Spider-Man: Brand New Day», ενώ θα έχει χρέη εκτελεστικής παραγωγού στην κινηματογραφική μεταφορά του «John Proctor Is The Villain» για λογαριασμό της Universal.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.