Η Τεχεράνη επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αντιδράσει στις αεροπορικές επιδρομές του περασμένου μήνα στο Ιράν, αλλά εξετάζει και άλλες εξελίξεις στην περιοχή, όπως η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον Λίβανο, λέει ο υπουργός Εξωτερικών Abbas Araghchi από τη Λισαβόνα.

Υποστήριξε επίσης ότι η Τεχεράνη χαιρετίζει τη χθεσινή συμφωνία για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και εξέφρασε την ελπίδα αυτή να οδηγήσει σε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός.

Το Ιράν έχει επανειλημμένα απειλήσει να απαντήσει αφού το Ισραήλ βομβάρδισε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της χώρας στις 26 Οκτωβρίου ως αντίποινα για ένα μπαράζ εκατοντάδων βαλλιστικών πυραύλων που χτύπησε η Τεχεράνη στο Ισραήλ την 1η Οκτωβρίου.

Στον Λίβανο, ο βουλευτής της Χεζμπολάχ, Χασάν Φαντλάλα, δήλώσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al-Jadeed ότι η τρομοκρατική ομάδα διατηρεί το δικαίωμα να αμύνεται εάν το Ισραήλ επιτεθεί.

Νωρίτερα, η Kataeb Hezbollah, μια ιρακινή ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν, δήλωσε ότι δε θα δεσμευτεί από τη συμφωνία και θα συνεχίσει να επιτίθεται στο Ισραήλ.

