Ρωσία: Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για να θέσουμε σε υπηρεσία τους διηπειρωτικούς πυραύλους Satan II

Νέες πυρηνικές απειλές εξαπέλυσε την Τετάρτη η Μόσχα ενώ ο πόλεμος στην Ουκρανία μπαίνει σε κρίσιμη φάση. Η Ρωσία συνεχίζει τις εργασίες για να θέσει τον διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο Sarmat – γνωστό ως Satan 2, μέρος του στρατηγικού πυρηνικού της οπλοστασίου - σε μάχιμη υπηρεσία, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο πύραυλος RS-28 Sarmat, το λεγόμενο «πιο θανατηφόρο» πυρηνικό όπλο του κόσμου, έχει σχεδιαστεί για να φέρει πυρηνικές κεφαλές για να χτυπάει στόχους χιλιάδες μίλια μακριά στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ευρώπη, αλλά η ανάπτυξή του επιβραδύνθηκε από καθυστερήσεις και αποτυχίες στις δοκιμές.



Τον Σεπτέμβριο, εμπειρογνώμονες είπαν ότι η Ρωσία φαινόταν να έχει υποστεί μια καταστροφική αποτυχία στην τελευταία δοκιμή του πυραύλου, αφήνοντας έναν βαθύ κρατήρα στο σιλό εκτόξευσης.

❗ Všem lidem, kteří se kvůli Ukrajině mnohdy za použití vulgarismů předhánějí, aby byli první vpředu s výkřikem ve stylu „vymažte Rusko z mapy světa“, „Rusko slábne a nemá na to“ nebo „pošlete rakety na Moskvu“, tu mám edukační materiál. Seznamte se, tohle je Sarmat. Proti této… pic.twitter.com/zktcGSOXgy — František Matějka (@Matejka1970) November 24, 2024



Ο Sarmat είναι ένα από τα έξι νέα ρωσικά στρατηγικά όπλα που αποκαλύφθηκαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την 1η Μαρτίου 2018. O RS-28 Sarmat πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική πτήση στις 20 Απριλίου 2022, και η ρωσική κυβέρνηση δήλωνε τότε ότι ο πύραυλος θα τεθεί σε υπηρεσία το 2022. Στις 16 Αυγούστου 2022, υπογράφηκε κρατική σύμβαση για την κατασκευή και προμήθεια του στρατηγικού πυραυλικού συστήματος.



Στα τέλη Δεκεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχημένη δοκιμή εκτόξευσης του πυραύλου στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ στην περιφέρεια Όμπλαστ. Ο πύραυλος φέρεται να πέταξε αρκετές δεκάδες χιλιόμετρα και έπεσε εντός του εύρους δοκιμής.

Rusya tarafından geliştirilen SARMAT Kıtalararası Balistik Füzesi’nin silodan atış anı 🚀 pic.twitter.com/Jg8nj5fWah — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) November 23, 2024



Την 1η Μαρτίου 2018, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, στην ετήσια ομιλία του στην Ομοσπονδιακή Συνέλευση, δήλωσε ότι «η ενεργή φάση των δοκιμών» του πυραύλου είχε ξεκινήσει. Λίγο αργότερα, μια ανώνυμη στρατιωτική πηγή αναφέρθηκε ότι οι πληροφορίες του 2007 για τον πύραυλο Sarmat είχαν διαρρεύσει στη Δύση σκόπιμα. Στις 30 Μαρτίου 2018, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει τον Sarmat να εκτελεί τη δεύτερη επιτυχημένη δοκιμαστική του εκτόξευση στο κοσμοδρόμιο Πλεσέτσκ.



Στις 24 Δεκεμβρίου 2019, κατά τη διάρκεια της έκθεσης των σύγχρονων οπλικών συστημάτων στο Κέντρο Διαχείρισης Εθνικής Άμυνας, αναφέρθηκε ότι ο Sarmat είναι ικανός για «υποτροχιακή πτήση 35. 000 χιλιομέτρων». Οι δοκιμές αναμενόταν αρχικά να ολοκληρωθούν το 2021 και, κατά την περίοδο 2020-2027, «είκοσι πυραυλικά συντάγματα να επανεξοπλιστούν με το RS-28».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.