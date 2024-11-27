Μεντβέντεφ για πυρηνικά: Ο Τζο Μπάιντεν αποφάσισε έναν όμορφο θάνατο

Για πληροφορίες που θέλουν μεταφορά πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία από τη Δύση, κάνει λόγο ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απειλώντας παράλληλα με πυρηνικό ολοκαύτωμα.



«Αμερικανοί πολιτικοί και δημοσιογράφοι συζητούν σοβαρά τις συνέπειες της μεταφοράς πυρηνικών όπλων στο Κίεβο. Φαίνεται ότι το θλιβερό αστείο μου για τον τρελό, ανοϊκό Μπάιντεν, που αποφάσισε όμορφο θάνατο, παίρνοντας μαζί του ένα σημαντικό μέρος της ανθρωπότητας, μετατρέπεται σε τρομακτική πραγματικότητα» αναφέρει χλευαστικά ο πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας.

Πηγή: skai.gr

»Μεταφορά πυρηνικών όπλων σε μια χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο με τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη; Η ίδια η ιδέα είναι τόσο παράλογη που εγείρει υποψίες για την παρουσία παρανοϊκής ψύχωσης στον Joe The Walking Dead και σε όλους όσους συζητούν τη σκοπιμότητα ενός τέτοιου βήματος, απειλεί ο Μεντβέντεφ, κάνοντας αναφορά στην τηλεοπτικά σειρά τρόμου με ζόμπι The Walking Dead.»Και όμως πρέπει να σχολιάσω την ανοησία:1) η ίδια η απειλή μεταφοράς πυρηνικών όπλων στο καθεστώς του Κιέβου μπορεί να θεωρηθεί ως προετοιμασία για μια πυρηνική σύγκρουση με τη Ρωσία.2) η πραγματική μεταφορά τέτοιων όπλων μπορεί να εξισωθεί με μια τετελεσμένη πράξη επίθεσης στη χώρα μας κατά την έννοια της ρήτρας 19 των Βασικών Αρχών της Κρατικής Πολιτικής στον Τομέα της Πυρηνικής Αποτροπής.»Οι συνέπειες είναι προφανείς» καταλήγει απειλητικά ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

