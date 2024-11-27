Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ετοιμάζει την κηδεία του Νασράλα

Αφού τέθηκε σε ισχύ τα ξημερώματα η συμφωνία κατάπαυση του πυρός Λιβάνου - Ισραήλ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει τη «λαϊκή και επίσημη» κηδεία του ηγέτη της Χασάν Νασράλα, ο οποίος σκοτώθηκε πριν από δύο μήνες από ισραηλινό πλήγμα, σε προάστιο της Βηρυτού.

«Μεταθέσαμε την κηδεία του Χασάν Νασράλα προκειμένου να οργανώσουμε την κηδεία που του αξίζει, δήλωσε ο Μαχμούντ Κομάτι, αξιωματούχος της λιβανικής οργάνωσης, σε οργανωμένη περιοδεία για τα μέσα ενημέρωσης στον νότιο τομέα της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

Ωστόσο, δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την ημερομηνία της κηδείας.

Στο μεταξύ, βουλευτής της Χεζμπολάχ, ο Χασάν Φαντλάλαχ, δήλωσε σήμερα πως η οργάνωση διατηρεί το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό της αν επιτεθεί το Ισραήλ.

Ο Φαντλάλαχ απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου του λιβανικού τηλεοπτικού δικτύου Al Jadeed σχετικά με το πώς σχολιάζει τη δήλωση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες, Τρίτη, πως το Ισραήλ διατηρεί στρατιωτική ελευθερία δράσης και θα πλήξει την οργάνωση αν παραβιάσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε ισχύ σήμερα το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

