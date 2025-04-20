Λογαριασμός
Ζαχάροβα: Η Ουκρανία παραβίασε την πασχαλινή εκεχειρία χρησιμοποιώντας αμερικανικά HIMARS

«Η εκεχειρία δεν τηρήθηκε από το καθεστώς του Κιέβου ούτε κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν αμερικανικά HIMARS για να παραβιάσουν την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε

Ζαχάροβα

«Η ουκρανική πλευρά παραβίασε την πασχαλινή εκεχειρία χρησιμοποιώντας αμερικανικά HIMARS για να εξαπολύσει πλήγματα», υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε την ελπίδα η εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να παραταθεί πέραν της Κυριακής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

«Έτσι η εκεχειρία δεν τηρήθηκε από το καθεστώς του Κιέβου ούτε κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν αμερικανικά HIMARS για να παραβιάσουν την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα μέσω Telegram.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι «αυτό δεν είναι ένα ατύχημα, αλλά ένα μοτίβο».

