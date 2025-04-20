Ζαχάροβα: Η Ουκρανία παραβίασε την πασχαλινή εκεχειρία χρησιμοποιώντας αμερικανικά HIMARS

«Η ουκρανική πλευρά παραβίασε την πασχαλινή εκεχειρία χρησιμοποιώντας αμερικανικά HIMARS για να εξαπολύσει πλήγματα», υποστήριξε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, σχολιάζοντας την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο εξέφρασε την ελπίδα η εκεχειρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας να παραταθεί πέραν της Κυριακής, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο TASS.

«Έτσι η εκεχειρία δεν τηρήθηκε από το καθεστώς του Κιέβου ούτε κατά τη διάρκεια του Πάσχα. Επιπλέον, χρησιμοποίησαν αμερικανικά HIMARS για να παραβιάσουν την κατάπαυση του πυρός», ανέφερε χαρακτηριστικά η Ζαχάροβα μέσω Telegram.

Η Ζαχάροβα υποστήριξε ότι «αυτό δεν είναι ένα ατύχημα, αλλά ένα μοτίβο».

Πηγή: skai.gr

