Μία γυναίκα και ένα 12χρονο αγόρι έχασαν τη ζωή τους στην Οκλαχόμα όταν το όχημα στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από τα νερά πλημμύρας, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία σήμερα. Έντονα καιρικά φαινόμενα και πλημμύρες έπληξαν μεγάλες περιοχές των νότιων και νοτιοδυτικών ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Επρόκειτο για ιστορική κακοκαιρία, που επηρέασε τους δρόμους και προκάλεσε δεκάδες περιστατικά πλημμυρών» ανέφερε η αστυνομία του Μουρ, μιας πόλης που απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από την Οκλαχόμα Σίτι. «Ένα όχημα ξέφυγε από το οδόστρωμα και παρασύρθηκε κάτω από μια γέφυρα. Όλοι οι επιβαίνοντες, εκτός από δύο, διασώθηκαν. Με μεγάλη μας λύπη αναφέρουμε ότι μια ενήλικη γυναίκα και ένα αγόρι 12 ετών βρέθηκαν αργότερα νεκροί», πρόσθεσε.

Η αστυνομία του Μουρ προέτρεψε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Αργά το βράδυ του Σαββάτου είχε δεχτεί περισσότερες από 12 κλήσεις από κατοίκους, τα αυτοκίνητα των οποίων είχαν ακινητοποιηθεί στα νερά.

Προειδοποιήσεις για επικείμενες πλημμύρες έχουν εκδοθεί για όλη την Πολιτεία.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι καταιγίδες θα πλήξουν μια έκταση από το ανατολικό Τέξας μέχρι τη νοτιοανατολική Αϊόβα και το Ιλινόι. Υπάρχει επίσης πιθανότητα ανεμοστρόβιλων από το κεντρικό Άρκανσο μέχρι το κεντρικό Μισούρι.

Στις αρχές του μήνα, μια καταιγίδα συνοδευόμενη από ανεμοστρόβιλους άφησε πίσω της δώδεκα νεκρούς σε νότιες και μεσοδυτικές Πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

