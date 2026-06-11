Η βασίλισσα Μάξιμα και η πριγκίπισσα Αμαλία εντυπωσίασαν σε επίσημο δείπνο με κειμήλια αιώνων

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Βασιλικό Παλάτι του Άμστερνταμ φιλοξένησε επίσημη δεξίωση με αφορμή την επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της συζύγου του, Έλκε Μπούντενμπέντερ.

Η βασίλισσα Μάξιμα φόρεσε την ιστορική «Τιάρα των Ζαφειριών», ένα κειμήλιο της βασιλικής συλλογής που χρονολογείται από το 1881 και αποτελείται από 665 διαμάντια και 33 ζαφείρια.

Η «Τιάρα των Ζαφειριών» έχει φορεθεί διαδοχικά από βασίλισσες της Ολλανδίας όπως η Έμμα, η Ιουλιανή, η Βεατρίκη και πρόσφατα η Μάξιμα στην τελετή ενθρόνισης του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ.

Το Bασιλικό Παλάτι του 'Αμστερνταμ αποτέλεσε εκ νέου το σκηνικό μεγαλοπρεπούς κρατικής δεξίωσης με αφορμή την επίσημη επίσκεψη του Γερμανού Προέδρου, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ και της πρώτης Κυρίας, Έλκε Μπούντενμπέντερ στη χώρα.

Για το επίσημο δείπνο, η βασίλισσα Μάξιμα επέλεξε την ιστορική «Τιάρα των Ζαφειριών», ένα από τα πολυτιμότερα κειμήλια της βασιλικής συλλογής κοσμημάτων των Κάτω Χωρών, η οποία χρονολογείται από το 1881. Αποτελείται από 665 διαμάντια και 33 ζαφείρια και ανήκε αρχικά στη βασίλισσα Έμμα. Μετά τον θάνατο του συζύγου της, βασιλιά Γουλιέλμου Γ΄, η Έμμα ανέλαβε χρέη αντιβασίλισσας μέχρι την ενηλικίωση της κόρης της, Βιλελμίνης, η οποία στη συνέχεια ανήλθε στον θρόνο, διατηρώντας τον για 58 χρόνια.

Η βασίλισσα Έμμα φόρεσε το εμβληματικό κειμήλιο κατά την τελετή ενθρόνισης της κόρης της. Αργότερα, το κόσμημα συνδέθηκε στενά με τη βασίλισσα Ιουλιανή, η οποία το επέλεγε συχνά στις επίσημες εμφανίσεις της, όπως στην επίσκεψή της στο Λουξεμβούργο το 1967. Την παράδοση συνέχισε η βασίλισσα Βεατρίκη μετά την άνοδό της στον θρόνο, προτού η βασίλισσα Μάξιμα την επιλέξει να την φορέσει στην τελετή ενθρόνισης του βασιλιά Βίλεμ-Αλεξάντερ, συνδέοντάς την με την απαρχή της δικής της εποχής ως βασίλισσα.

Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της συνδυάζοντας την τιάρα με ασορτί κρεμαστά σκουλαρίκια και βραχιόλι, ενώ τοποθέτησε στη μέση της την εντυπωσιακή διαμαντένια καρφίτσα με ζαφείρι επίσης της βασίλισσας Έμμας. Παράλληλα, επέλεξε ένα φόρεμα σε ιβουάρ απόχρωση του σχεδιαστή Jan Taminiau διακοσμημένο με περίτεχνα κεντήματα από λουλούδια και πουλιά, το σχέδιο του οποίου είναι εμπνευσμένο από ιστορική ταπισερί του παλατιού Huis ten Bosch στη Χάγη.

Η πριγκίπισσα Αμαλία αναδείχθηκε επίσης σε μία από τις πρωταγωνίστριες του επίσημου δείπνου. Η νεαρή διάδοχος του ολλανδικού θρόνου επέλεξε να φορέσει την «Τιάρα με τα Αστέρια» ένα κόσμημα που είχε φορέσει η μητέρα της βασίλισσα Μάξιμα την ημέρα του γάμου της, σύμφωνα με το Hola Usa. Η τιάρα είναι κατασκευασμένη από λευκόχρυσο και κοσμείται από διαμάντια ενώ ξεχωρίζει για τα πέντε εντυπωσιακά στοιχεία σε σχήμα αστεριού που δεσπόζουν στην κορυφή της.

Πηγή: skai.gr

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