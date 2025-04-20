Ισραήλ: Ο Λαπίντ φοβάται ότι η εκστρατεία μίσους εναντίον του επικεφαλής της Σιν Μπετ θα οδηγήσει σε "πολιτική δολοφονία"

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ισραήλ, ο Γιαΐρ Λαπίντ, είπε σήμερα ότι φοβάται μια «πολιτική δολοφονία» με αφορμή την «εκστρατεία υποκίνησης μίσους» εναντίον του επικεφαλής της Σιν Μπετ, τον οποίον απέπεμψε η κυβέρνηση.

«Ξεπεράστηκε η κόκκινη γραμμή. Αν δεν το σταματήσουμε αυτό, θα υπάρξει μια πολιτική δολοφονία, ίσως και περισσότερες. Εβραίοι θα σκοτώνουν Εβραίους», είπε ο Λάπιντ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Τελ Αβίβ, σημειώνοντας ότι «οι σοβαρότερες απειλές» έχουν ως στόχο τον αρχηγό της Σιν Μπετ, της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας, τον Ρόνεν Μπαρ.

Η απόλυση του Μπαρ από την κυβέρνηση θεωρείται από την αντιπολίτευση και από τη γενική εισαγγελέα του κράτους ένδειξη «απολυταρχικής παρεκτροπής» της εξουσίας. Το Ανώτατο Δικαστήριο κάλεσε στις 9 Απριλίου την κυβέρνηση και τη γενική εισαγγελία να βρουν μια συμβιβαστική λύση μετά το εβραϊκό Πάσχα που μόλις τελείωσε.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ο Μπαρ ενδέχεται να παραιτηθεί σύντομα, βάζοντας έτσι τέλος στο πολιτικόδικαστικό «θρίλερ».

Ο Λάπιντ, ο αρχηγός του κεντρώου κόμματος Yesh Atid, εκτιμά ότι ο Μπαρ θα έπρεπε να παραιτηθεί, λόγω της αποτυχίας της υπηρεσίας του να αποτρέψουν την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Παραδέχτηκε επίσης ότι η κυβέρνηση μπορεί νόμιμα να τον απολύσει. Επέκρινε όμως τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου επειδή, όπως λέει, δεν κάνει τίποτα για να εμποδίσει την «εκστρατεία υποκίνησης μίσους» εναντίον του Ρόνεν Μπαρ.

Για να στηρίξει τα λεγόμενά του, ο Λάπιντ παρουσίασε στιγμιότυπα οθόνης με απειλές θανάτου για τον Ρόνεν Μπαρ, από αναρτήσεις σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης. Υποστήριξε ότι η ανακοίνωση της απόλυσής του και οι επικρίσεις ορισμένων υπουργών σε βάρος του οδήγησαν σε αυτές τις απειλές.

«Σταματήστε το», τόνισε, απευθυνόμενος στον Νετανιάχου. «Αντί να στηρίζεται την υποκίνηση (μίσους), στηρίξτε τη Σιν Μπετ, τις δυνάμεις ασφαλείας, τα συστήματα που διατηρούν στη ζωή αυτή τη χώρα», πρόσθεσε.

Η δολοφονία του πρωθυπουργού Γιτζάκ Ράμπιν το 1995 από έναν Εβραίο εξτρεμιστή, έπειτα από μια βίαιη εκστρατεία εναντίον του, προκάλεσε σοκ στο Ισραήλ. Ορισμένοι είχαν κατηγορήσει τότε τον ηγέτη της αντιπολίτευσης, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ότι δεν εμπόδισε αυτήν την υποκίνηση μίσους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

