Αμερικανός αξιωματούχος βρέθηκε νεκρός στη Μιανμάρ

Αμερικανός αξιωματούχος βρέθηκε νεκρός στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ Ρανγκούν, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ένα συμβάν που σημειώθηκε σε ξενοδοχείο τον περασμένο μήνα, όπως δήλωσαν σήμερα με δύο πηγές.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τον θάνατο ενός υπαλλήλου της κυβέρνησης των ΗΠΑ που εργαζόταν στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ρανγκούν», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, χωρίς να δίνει περισσότερες πληροφορίες.

«Από σεβασμό προς την ιδιωτική ζωή της οικογένειας και των αγαπημένων του προσώπων, δεν έχουμε να δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες αυτή τη στιγμή».

Ο αξιωματούχος βρέθηκε νεκρός στο Sakura Residence & Hotel της Ρανγκούν, που βρίσκεται σε μία από τις κυριότερες διπλωματικές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με δύο πρόσωπα που γνωρίζουν για το συμβάν και ζήτησαν να μην κατονομαστούν λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

Μέλη του προσωπικού του ξενοδοχείου, με τα οποία υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, αρνήθηκαν να σχολιάσουν και το τοπικό αστυνομικό τμήμα δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια.

Το Associated Press, που μετέδωσε πρώτο την είδηση, ανέφερε πως μία Ταϊλανδή συνελήφθη σε σχέση με τον θάνατο. Το Ρόιτερς δεν μπόρεσε προς το παρόν και ανεξάρτητα να επαληθεύσει τις πληροφορίες αυτές.

«Αυτό είναι προς το παρόν θέμα προξενικής συνδρομής και σε εξέλιξη αστυνομικής διερεύνησης που διεξάγεται μέσω των σχετικών επισήμων διαύλων», δήλωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, αρνούμενο να σχολιάσει περαιτέρω.

Η Μιανμάρ βρίσκεται σε πολιτική και οικονομική αναταραχή αφότου ο στρατός κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Φεβρουάριο 2021, συλλαμβάνοντας τη βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι και μέλη της κυβέρνησής της.

Η κατάληψη της εξουσίας από τον στρατό προκάλεσε εκτεταμένες διαδηλώσεις, πυροδοτώντας εμφύλιο πόλεμο στον οποίο αντιπαρατίθενται ο στρατός και ένας συνασπισμός φιλοδημοκρατικών αντιστασιακών δυνάμεων και εγκαθιδρυμένων από χρόνια στρατών εθνικών μειονοτήτων.

Στις αρχές Απριλίου, ο πρώην αρχηγός τη χούντας Μιν Αούνγκ Χλάινγκ ορκίστηκε πρόεδρος της χώρας έπειτα από εκλογές που διοργάνωσε ο στρατός και επικρίθηκαν ευρέως εν μέσω σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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