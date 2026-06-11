Μουντιάλ 2026: Ετοιμάζεται για σέντρα ...και στοιχήματα-ρεκόρ άνω των 50 δισ. δολαρίων

Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ανδρών της FIFA αναμένεται να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο στοιχηματικό γεγονός όλων των εποχών, καθώς εκτιμάται ότι τα στοιχήματα παγκοσμίως θα ξεπεράσουν τα 50 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με πρόβλεψη της εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Macquarie, οι φίλαθλοι αναμένεται να ποντάρουν περίπου 500 εκατ. δολάρια ανά αγώνα.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμηση για στοιχήματα 50 δισ. δολαρίων θα πρόκειται για σημαντική αύξηση σε σχέση με τα στοιχήματα ύψους 35 δισ. δολαρίων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022, το οποίο διεξήχθη στο Κατάρ, όπως μεταδίδει το BBC.

Ομάδες ενημέρωσης για τους κινδύνους του τζόγου προειδοποίησαν ότι σχεδόν όλοι οι παίκτες χάνουν χρήματα μακροπρόθεσμα και ότι όσοι στοιχηματίσουν κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου κινδυνεύουν να ενθαρρυνθούν να δοκιμάσουν πιο εθιστικές μορφές στοιχηματισμού.

Ο αναλυτής της Macquarie, Τσαντ Μπένιον, δήλωσε ότι η αναμενόμενη αύξηση των εσόδων από τον τζόγο οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση του αριθμού των ομάδων στη φετινή διοργάνωση, από 32 σε 48.

Ως αποτέλεσμα, θα διεξαχθούν περισσότεροι από 100 αγώνες στο πρόγραμμα των έξι εβδομάδων, έναντι των 64 που έγιναν στο Κατάρ το 2022.

Οι ευνοϊκές ζώνες ώρας των διοργανωτριών χωρών -των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού- θα ενισχύσουν επίσης την παγκόσμια τηλεθέαση, πρόσθεσε ο Μπένιον, τροφοδοτώντας τη ζήτηση μεταξύ των παικτών στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική.

Ένας ακόμη παράγοντας της αύξησης είναι η αναπτυσσόμενη αγορά αθλητικού στοιχήματος στις ΗΠΑ, όπου περίπου το 65% του πληθυσμού μπορεί πλέον να στοιχηματίζει σε αθλητικά γεγονότα, από 40% το 2022.

Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο στο οποίο η πλειονότητα των ΗΠΑ μπορεί να στοιχηματίσει.

Ωστόσο, ο Μπένιον προειδοποίησε ότι το τουρνουά θα μπορούσε να αποδειχθεί πρόσκαιρη επιτυχία για τους κολοσσούς του στοιχήματος, αν δεν καταφέρουν να μετατρέψουν τους περιστασιακούς παίκτες σε «επαναλαμβανόμενους παίκτες πολλών αθλημάτων». Πρόσθεσε ότι όσοι διαθέτουν πλατφόρμες καζίνο στον ιστότοπό τους έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να επωφεληθούν από την «έκρηξη».

Ο Λες Μπερνάλ, διευθυντής της οργάνωσης Stop Predatory Gambling σε εθνικό επίπεδο, προειδοποίησε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι σε όλο τον κόσμο, ιδίως νέοι άνδρες, θα αντιμετωπίσουν χρέη και οικονομική δυσχέρεια που θα αλλάξουν τη ζωή τους» λόγω του τζόγου στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Οι 99 στους 100 παίκτες αθλητικού στοιχήματος χάνουν χρήματα μακροπρόθεσμα... το επιχειρηματικό μοντέλο των εμπορικών παρόχων αθλητικού τζόγου βασίζεται απολύτως στους ανθρώπους που έχουν μετατραπεί σε εθισμένους παίκτες, έναν εθισμό που οδηγεί τα θύματα σε αυτοκτονία με ρυθμό που δεν συναντάται σε κανέναν άλλον», εξηγεί ο Μπερνάλ.

Κάλεσε τους πολιτικούς σε όλο τον κόσμο να δράσουν για να περιορίσουν τις εθιστικές μορφές τζόγου και να αποτρέψουν την «καταλήστευση» των καταναλωτών κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ματ Ζαρμπ-Κάζιν, ακτιβιστής υπέρ της μεταρρύθμισης του τζόγου με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ότι στους παίκτες που στοιχηματίζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο θα προωθείται παράλληλα πιο εθιστικό περιεχόμενο καζίνο.

Έκθεση του National Centre for Social Research διαπίστωσε ότι, στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 79% των κερδών των εταιρειών τζόγου προερχόταν από το 10% των παικτών που στοιχηματίζουν μεγάλα ποσά, δηλαδή όσους πόνταραν τουλάχιστον 5.639 λίρες μέσα σε έναν χρόνο.

Ρύθμιση των αγορών προβλέψεων

Η έκθεση της Macquarie έρχεται σε μια συγκυρία που οι ρυθμίσεις γύρω από τις διαδικτυακές αγορές προβλέψεων στις ΗΠΑ αναμένεται να γίνουν αυστηρότερες.

Την Τετάρτη, η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης Βασικών Εμπορευμάτων (Commodity Futures Trading Commission - CFTC) -η αμερικανική ρυθμιστική αρχή για τις αγορές προβλέψεων, καθώς και για το πετρέλαιο και άλλες αγορές εμπορευμάτων- πρότεινε την επιβολή περιορισμών σε στοιχήματα που αφορούν «τρομοκρατία, δολοφονία, πόλεμο, τυχερά παιχνίδια ή συμπεριφορά που είναι παράνομη βάσει της ομοσπονδιακής ή πολιτειακής νομοθεσίας».

Οι αγορές προβλέψεων έχουν προκαλέσει αντιδράσεις, επειδή επιτρέπουν στους χρήστες να στοιχηματίζουν μεταξύ τους, μέσα σε μια αγορά, για θέματα όπως ο πόλεμος στο Ιράν και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Μετά τις αντιδράσεις, ο πάροχος αγορών προβλέψεων Kalshi δεν διαθέτει πλέον «αγορές» για τα θέματα αυτά.

Ο ανταγωνιστής του, Polymarket, εξακολουθεί να το κάνει, αλλά δεν εισπράττει προμήθειες από αυτές. Έχει δηλώσει στο παρελθόν στο BBC ότι η αφαίρεση τέτοιων αγορών δεν θα επηρέαζε τα ίδια τα γεγονότα.

Πηγή: skai.gr

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