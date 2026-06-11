Together We Are Stronger: Το όραμα της Toyota για την Ευρώπη με επίκεντρο τη συμπερίληψη και τον πραγματισμό

Μιλώντας στο Automotive News Europe Congress, ο Yoshihiro Nakata, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της Toyota Motor Europe (TME), παρουσίασε το όραμα της Toyota για μια ανταγωνιστική, ανθεκτική και απανθρακοποιημένη ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία, καλώντας σε συμπεριληπτικές συνεργασίες, τεχνολογική ποικιλομορφία και κανονιστικό πραγματισμό. Ανέδειξε στοχευμένες προσαρμογές στον προτεινόμενο Industrial Accelerator Act και στο Automotive Package, με στόχο την ενίσχυση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα τους κλιματικούς στόχους της.

Ο κ. Nakata υπογράμμισε ότι η στρατηγική της Toyota Motor Europe βασίζεται στην τοπική συνεισφορά μέσω της βιομηχανικής της βάσης, η οποία αντιπροσωπεύει σημαντικό βιομηχανικό αποτύπωμα στην ήπειρο:

• 877.000 αυτοκίνητα & ελαφρά επαγγελματικά οχήματα – το '25, το 80% των οχημάτων Toyota που πωλήθηκαν στην Ευρώπη κατασκευάστηκε στην περιοχή

• 8 εργοστάσια Toyota στην Ευρώπη, καθώς και οχήματα Toyota που κατασκευάζονται από συνεργάτες σε άλλα 5 ευρωπαϊκά εργοστάσια

• 25.000 άμεσοι και πολλοί περισσότεροι έμμεσοι εργαζόμενοι

• Ένα δίκτυο άνω των 450 προμηθευτών που υποστηρίζουν την Toyota και άλλους ευρωπαίους κατασκευαστές αυτοκινήτων

Επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Toyota στην Ευρώπη, επισήμανε ότι η TME «μπορεί να θεωρηθεί ευρωπαίος κατασκευαστής αυτοκινήτων», αντικατοπτρίζοντας τη βασική αρχή της Toyota «να κατασκευάζουμε εκεί που πωλούμε και να προμηθευόμαστε εκεί που κατασκευάζουμε».

Απαραίτητη η συμπεριληπτική πολιτική για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο Yoshihiro Nakata δήλωσε ότι η Toyota υποστηρίζει τις προθέσεις του Industrial Accelerator Act της ΕΕ, ενώ υπογράμμισε ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία ενισχύεται από τις συνεισφορές επιλεγμένων διεθνών εταίρων — μεταξύ αυτών η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Τουρκία.

Παράλληλα, εξέφρασε τους φόβους της Toyota ότι ο αποκλεισμός βασικών διεθνών εταίρων στον αυτοκινητιστικό τομέα θα μπορούσε να υπονομεύσει μελλοντικές επενδύσεις, απασχόληση και μεταφορά τεχνολογίας, μειώνοντας παράλληλα την περιφερειακή κλίμακα που θεωρείται απαραίτητη για αποτελεσματικό παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Επιπλέον, σε μια εποχή εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, προειδοποίησε ότι οι καθυστερήσεις και τα περιοριστικά κριτήρια επιλεξιμότητας κινδυνεύουν να υπονομεύσουν τη θέση της ΕΕ, ενώ άλλες ανταγωνιστικές αγορές συνεχίζουν να προχωρούν ταχύτερα.

«Πιστεύουμε ότι επιλεγμένοι κρίσιμοι εταίροι, για παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιαπωνία και η Τουρκία, θα πρέπει να τυγχάνουν της ίδιας μεταχείρισης με τα προϊόντα που χαρακτηρίζονται ως "Made in EU" στο πλαίσιο του Industrial Accelerator Act. Η ανθεκτικότητα της Ευρώπης δεν βασίζεται μόνο στην τοπική παραγωγή, αλλά και στη συνεργασία με εταίρους για τη δημιουργία περιφερειακής κλίμακας και κοινής επιτυχίας. Όταν συνεργαζόμαστε, είμαστε όλοι πιο δυνατοί» δήλωσε ο Yoshihiro Nakata.

Ο Πρόεδρος και CEO της Toyota Motor Europe, Yoshihiro Nakata (αριστερά), συζητά με τον Luca Ciferri του Automotive News Europe στο πλαίσιο του Automotive News Europe Congress.

Μια ευέλικτη πορεία προς το 2035

Όσον αφορά την πρόταση Automotive Package της ΕΕ, η Toyota προτείνει μια τεχνολογικά ουδέτερη προσέγγιση πολλαπλών επιλογών για την απανθρακοποίηση, αντικατοπτρίζοντας την πραγματική ζήτηση των πελατών και διατηρώντας παράλληλα την προστασία του περιβάλλοντος στο επίκεντρο.

Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει:

• Συνεχής ανάπτυξη ηλεκτρικών οχημάτων μπαταρίας (BEV) και οχημάτων κυψέλης καυσίμου (FCEV)

• Στρατηγικός ρόλος των υβριδικών plug-in (PHEV) ως πρακτική και πλεονεκτική τεχνολογία

• Άμεση επιβεβαίωση της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων για την απανθρακοποίηση νέων οχημάτων

• Ενσωμάτωση ευελιξίας στη στρατηγική μείωσης CO2, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αβεβαιότητα της καταναλωτικής ζήτησης, χωρίς να παραβλέπεται ο κοινός στόχος της απανθρακοποίησης

Επιπλέον, ο κ. Nakata ανέδειξε τα ανανεώσιμα καύσιμα ως βασικό συντελεστή απανθρακοποίησης, ικανό να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές CO₂, να συμβάλει στην ευρωπαϊκή τεχνογνωσία και να εξασφαλίσει ενεργειακή ανθεκτικότητα έναντι των προκλήσεων που δημιουργούνται από τον εφοδιασμό ορυκτών καυσίμων.

Ζήτησε επίσης την αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού για τις Υποδομές Εναλλακτικών Καυσίμων (AFIR) προκειμένου να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για υποδομές ανεφοδιασμού με υδρογόνο, ιδίως για τις μεταφορές βαρέων οχημάτων.

Ενιαία πολιτική σε όλους τους κλάδους όσον αφορά τα ανανεώσιμα καύσιμα

Το θέμα της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων καυσίμων συζητήθηκε ευρέως στο ANE Congress, στο πλαίσιο πάνελ που πραγματοποιήθηκε με ηγέτες του κλάδου, μεταξύ των οποίων οι Luis Cabra (President - Fuels Europe/Deputy CEO - Repsol), Frank Breust (Senior Director, Government Affairs, BMW Group), Michael Krueger (SVP Engineering Systems - Bosch) και Pascal Ruch (VP Corporate & Government Affairs - Toyota Motor Europe).

Η συζήτηση ανέδειξε:

• Τη σημαντική συνεισφορά που μπορούν να έχουν τα ανανεώσιμα καύσιμα στην απανθρακοποίηση νέων επιβατικών αυτοκινήτων και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων

• Την περαιτέρω ευκαιρία απανθρακοποίησης των υφιστάμενων οχημάτων σε κυκλοφορία, εφόσον υπάρχει επαρκής παραγωγή

• Την ανάγκη για πολιτικά πλαίσια και νομοθετική ασφάλεια δικαίου για την υποστήριξη των επενδύσεων

• Τη σημασία της διαθεσιμότητας και της προσιτής τιμής, καθώς και την ανάγκη αύξησης της παραγωγής τους

• Τη διαθεσιμότητα συστημάτων πιστοποίησης και ιχνηλασιμότητας για τη διασφάλιση αξιοπιστίας και αντίκτυπου

• Την υποστήριξη της ευρωπαϊκής ηγετικής θέσης στην τεχνολογία κινητήρων εσωτερικής καύσης και τη δυνατότητα ενεργειακής ανθεκτικότητας έναντι των προκλήσεων ορυκτών καυσίμων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.