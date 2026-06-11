Οργή στους φαν των anime και manga για τις αναρτήσεις Τραμπ με ιαπωνικούς χαρακτήρες

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Περίπου 20.000 άτομα υπέγραψαν αίτημα στο Change.org με τίτλο "Protect Japanese Manga", απαιτώντας από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση χαρακτήρων anime και manga στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η διαμαρτυρία αφορά βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X που περιείχε εικόνες από τις σειρές Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! και Naruto χωρίς την απαραίτητη άδεια.

Οι θαυμαστές των ιαπωνικών anime και manga εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Οι λάτρεις των ιαπωνικών anime και manga παροτρύνουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να σταματήσει να χρησιμοποιεί τους αγαπημένους τους χαρακτήρες στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περίπου 20.000 άτομα υπέγραψαν αίτημα στο Change.org με τίτλο «Protect Japanese Manga», διαμαρτυρόμενοι για την ανάρτηση βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του Λευκού Οίκου στο X που περιείχε μη εξουσιοδοτημένη χρήση εικόνων από τις δημοφιλείς σειρές Dragon Ball, Yu-Gi-Oh! και Naruto.

Οι θαυμαστές με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Guardian.

Το αίτημα δημιουργήθηκε τον Μάρτιο και υποβλήθηκε στην ιαπωνική κυβέρνηση, σύμφωνα με τους δημιουργούς της, όταν στον λογαριασμό του Λευκού Οίκου δημοσιεύθηκε βίντεο που συνδύαζε πλάνα από αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν με σκηνές anime.

«Στη συνέχεια, το υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε αίτημα στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιαπωνία σχετικά με τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση των παιχνιδιών Yu-Gi-Oh! και Nintendo στον επίσημο λογαριασμό White House X» αναφέρεται στο αίτημα.

Ο επίσημος λογαριασμός Yu-Gi-Oh! στο X εξέδωσε ανακοίνωση εκείνη την εποχή, στην οποία αναφέρεται: «Οι αρχικοί δημιουργοί και το προσωπικό των anime δεν συμμετείχαν με κανέναν τρόπο και δεν δόθηκε άδεια για τη χρήση της εν λόγω πνευματικής ιδιοκτησίας».

Ωστόσο, μια εικόνα που δημοσιεύτηκε στο Truth Social το Σαββατοκύριακο και απεικόνιζε τον Τραμπ ως τον νίντζα Ναρούτο Ουζουμάκι από το franchise Naruto ξεσήκωσε ξανά τους θαυμαστές, αναβιώνοντας το αίτημα την Τρίτη μαζί με μια δέσμευση για διπλασιασμό των προσπαθειών άσκησης πίεσης στην ιαπωνική κυβέρνηση.

«Είμαστε θαυμαστές που εκτιμούμε βαθιά τα ιαπωνικά έργα manga και anime» αναφέρεται στο αίτημα. Επιπλέον τονίζεται ότι οι θαυμαστές έχουν «πολύ ανάμεικτα συναισθήματα» για ένα «βίντεο που παρουσίαζε στρατιωτικές επιχειρήσεις, το οποίο κυκλοφόρησε σε επίσημο λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ και περιελάμβανε πλάνα από ιαπωνικά έργα manga και anime».

Πηγή: skai.gr

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