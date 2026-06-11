Η Έμιλι Γουάτσον πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Βρετανίδα ηθοποιός Έμιλι Γουάτσον θα προεδρεύσει της κριτικής επιτροπής του Διαγωνιστικού Προγράμματος Ταινιών Μεγάλου Μήκους στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Στην Έμιλι Γουάτσον θα απονεμηθεί η Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο για τη συμβολή της στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Ο διευθυντής του Φεστιβάλ, Γιόβαν Μαριάνοβιτς, χαρακτηρίζει την Γουάτσον ως ηθοποιό με μεγάλο ταλέντο, ευφυΐα και αφοσίωση που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στον σύγχρονο κινηματογράφο.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Έμιλι Γουάτσον θα είναι πρόεδρος της κριτικής επιτροπής για το Διαγωνιστικό Πρόγραμμα Ταινιών Μεγάλου Μήκους στο 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο.

Στην ηθοποιό θα απονεμηθεί επίσης η Τιμητική Καρδιά του Σαράγεβο, σε αναγνώριση της συμβολής της στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Ο Γιόβαν Μαριάνοβιτς, διευθυντής του Φεστιβάλ, δήλωσε ότι η Έμιλι Γουάτσον είναι ηθοποιός «της οποίας το ταλέντο, η ευφυΐα και η αφοσίωση στην τέχνη έχουν αφήσει ένα βαθύ αποτύπωμα στον σύγχρονο κινηματογράφο».

Η Γουάτσον, καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, «συγκίνησε κοινό και κριτικούς με ερμηνείες εξαιρετικής συναισθηματικής ακρίβειας και δύναμης» πρόσθεσε.

Η Έμιλι Γουάτσον ήταν υποψήφια για Όσκαρ για τις ταινίες «Hilary and Jackie» και «Breaking the Waves», ενώ έλαβε υποψηφιότητες για Έμμυ και Χρυσή Σφαίρα για τη μίνι σειρά «Chernobyl».

Ήταν υποψήφια για βραβείο BAFTA για τις ταινίες «Breaking the Waves», «Hilary and Jackie» και «Angela’s Ashes» και έλαβε τηλεοπτικό βραβείο BAFTA για τη σειρά «Appropriate Adult». Άλλοι αξιοσημείωτοι ρόλοι είναι εκείνοι στις ταινίες «Gosford Park», «The Dresser», «Synecdoche, New York» και «The Theory of Everything».

Το 2015 τιμήθηκε με τον τίτλο του Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (OBE) για τις Υπηρεσίες της στο Δράμα, και πέρυσι της απονεμήθηκε το έγκριτο βραβείο Ρίτσαρντ Χάρις στα Βρετανικά Ανεξάρτητα Βραβεία Κινηματογράφου (BIFA) 2025, σε ένδειξη αναγνώρισης της εξαιρετικής της συμβολής στον βρετανικό κινηματογράφο.

Το 32ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαράγεβο θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 21 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

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