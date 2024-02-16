Ζαχάροβα για θάνατο Ναβάλνι: Οι κατηγορίες της Δύσης είναι αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε σήμερα ότι αυτό που αποκάλεσε δυτικές κατηγορίες για το θάνατο του φυλακισμένου αντιπολιτευόμενου ηγέτη Αλεξέι Ναβάλνι, είναι «αποκαλυπτικές για την ίδια τη Δύση».
Σε δήλωσή της, την οποία δημοσιοποίησε μέσω της πλατφόρμας Telegram, η Ζαχάροβα αναφέρει πως τα ιατροδικαστικά αποτελέσματα για το θάνατο του Ναβάλνι δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, όμως η Δύση έχει ήδη καταλήξει στα δικά της συμπεράσματα.
Η Ζαχάροβα δεν διευκρίνισε σε ποιες κατηγορίες αναφέρεται.
