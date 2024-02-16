Κρεμλίνο: Ο Πούτιν ενημερώθηκε για τον θάνατο του Ναβάλνι - Σε εξέλιξη έρευνες των σωφρονιστικών αρχών

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πληροφορήθηκε τον θάνατο του Αλεξέι Ναβάλνι, όπως μετέδωσε πριν από λίγο το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, ενώ ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές προχωρούν σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους σχετικά με τον θάνατο του φυλακισμένου αντιφρονούντα, αλλά δεν έχει πληροφορίες για το θέμα.

Ο υπ' αριθμόν 1 αντίπαλος του Κρεμλίνου Αλεξέι Ναβάλνι άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στην φυλακή στον Αρκτικό Κύκλο όπου εξέτιε 19ετή ποινή κάθειρξης, είχαν ανακοινώσει νωρίτερα οι ρωσικές σωφρονιστικές αρχές.

«Την 16η Φεβρουαρίου 2024, στο σωφρονιστικό κέντρο N°3, ο κρατούμενος Ναβάλνι Α. Α. αισθάνθηκε αδιαθεσία έπειτα από περίπατο (...) τα αίτια του θανάτου του τελούν υπό εξακρίβωση», αναφέρεται στην ανακοίνωση των ρωσικών σωφρονιστικών υπηρεσιών.

