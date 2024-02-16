«Ο Αλεξέι Ναβάλνι πολέμησε για τις αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Για τα ιδανικά του, έκανε την απόλυτη θυσία», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, στην οποία τονίζει ότι «η ΕΕ θεωρεί το ρωσικό καθεστώς αποκλειστικό υπεύθυνο γι' αυτό τον τραγικό θάνατο».

«Εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Και σε αυτούς που αγωνίζονται για τη δημοκρατία σε όλο τον κόσμο στις πιο σκοτεινές συνθήκες» προσθέτει.

Τέλος ο Σαρλ Μισέλ σημειώνει ότι «οι μαχητές πεθαίνουν. Αλλά ο αγώνας για ελευθερία δεν τελειώνει ποτέ».

"Βαθιά θλιμμένος και ταραγμένος" δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ για την είδηση του θανάτου του φυλακισμένου Ρώσου αντιφρονούντα Αλεξέι Ναβάλνι.

"Πρέπει να διακριβώσουμε όλα τα γεγονότα και η Ρωσία πρέπει να απαντήσει σε όλα τα σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες θανάτου του", πρόσθεσε ο ίδιος.

Από την πλευρά του ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, εκφράζοντας και εκείνος την "βαθιά θλίψη" του, δήλωσε ότι το γεγονός αποτελεί μια "φρικτή" ένδειξη του πώς η Ρωσία ως χώρα έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

"Πρόκειται για μια φρικτή είδηση. Ως ο πιο ένθερμος υποστηρικτής της ρωσικής δημοκρατίας, ο Αλεξέι Ναβάλνι επέδειξε απίστευτο κουράγιο σε όλη του τη ζωή. Οι σκέψεις μου είναι με τη σύζυγό του και τον λαό της Ρωσίας για τον οποίο αυτό είναι μια τεράστια τραγωδία", ήταν η δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ.

Αν αληθεύει ο θάνατος του Ναβάλνι, τότε γι' αυτόν ευθύνεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, εκτίμησε ο Μιχαήλ Χοντορκόφσκι, ο εξόριστος Ρώσος επιχειρηματίας.

Σε ανάρτησή του στο Χ ο Λιθουανός πρόεδρος Γκιτάνας Ναουσέντα έγραψε ότι οι ρωσικές αρχές θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες και να "λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη".

Από την πλευρά του ο Ρώσος δημοσιογράφος, βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, Ντμίτρι Μουράτοφ δήλωσε σήμερα στο Reuters ότι ο θάνατος του φυλακισμένου ηγέτη της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι είναι «δολοφονία» και είπε πως πιστεύει ότι οι συνθήκες κράτησης του είναι αυτές που οδήγησαν στον θάνατό του.

Ο φυλακισμένος ρώσος διαφωνούντας Αλεξέι Ναβάλνι πλήρωσε με τη ζωή του για «την αντίστασή του σ' ένα σύστημα καταπίεσης», ανέφερε σήμερα ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Στεφάν Σεζουρνέ σε σχόλιά του για το θάνατο του διάσημου ρώσου αντιπολιτευομένου.

«Ο θάνατός του σε φυλακή μας θυμίζει την πραγματικότητα του καθεστώτος του Βλαντίμιρ Πούτιν», πρόσθεσε ο γάλλος υπουργός.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νορβηγίας Έσπεν Μπαρτ Έιντε έγραψε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X πως «η ρωσική κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη» για το θάνατο του Ναβάλνι, ο οποίος εξέτιε ποινή κάθειρξης 19 ετών σε σωφρονιστική αποικία στην Αρκτική.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Έντγκαρς Ρίνκεβιτς έγραψε στην πλατφόρμα X πως ο Ναβάλνι «δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο».

«Ό,τι και να σκέφτεται κανείς για τον Αλεξέι Ναβάλνι ως πολιτικό, απλώς δολοφονήθηκε βάναυσα από το Κρεμλίνο. Αυτό είναι ένα γεγονός και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει κανείς να γνωρίζει για την αληθινή φύση του σημερινού καθεστώτος της Ρωσίας. Τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια και τους φίλους», έγραψε ο Λετονός πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

