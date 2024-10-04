Αξιωματούχος του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, ο οποίος ελέγχεται από τις ρωσικές δυνάμεις στη νότια Ουκρανία, σκοτώθηκε όταν εξερράγη βόμβα στο παγιδευμένο όχημα του, ανακοίνωσαν σήμερα οι δύο χώρες.

Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GUR), η έκρηξη του παγιδευμένου αυτοκινήτου του στοίχισε σήμερα το πρωί τη ζωή στον Αντρίι Κορότκι, ο οποίος αναφέρεται ως ο «υπεύθυνος για την ασφάλεια» του σταθμού της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος πυρηνικός σταθμός στην Ευρώπη.

Η έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε λεωφόρο της πόλης Ενεργοντάρ, όπου ο Κορότκι ήταν επίσης μέλος τους δημοτικού συμβουλίου.

«Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετήθηκε κάτω από το αυτοκίνητο. Ο Κορότκι πέθανε στο νοσοκομείο από τα τραύματά του» δήλωσε ο κυβερνήτης της Ζαπορίζια, Γεβγκένι Βαλίτσκι.

Η GUR τον κατηγόρησε ότι «συνεργάσθηκε αυτοβούλως με τους ρώσους εισβολείς» και ότι κατήγγειλε «φιλοουκρανούς» εργαζομένους του σταθμού, συμμετέχοντας έτσι στην «καταπίεση» του προσωπικού από τη δύναμη κατοχής.

Η GUR δημοσιοποίησε μέσω του Ίντερνετ ένα βίντεο κακής ποιότητας στο οποίο εικονίζεται ένα λευκό SUV να κινείται με μικρή ταχύτητα πριν εκραγεί, σκορπίζοντας παντού τριγύρω συντρίμμια.

In Energodar, the GUR committed a terrorist attack, blowing up the car of the head of security of the Zaporizhia NPP

▪️The Main Intelligence Directorate of Ukraine published a video claiming that they had prepared and carried out a terrorist attack, blowing up Andriy Korotky.… pic.twitter.com/h8e0kwhrp5 — Olga Bazova (@OlgaBazova) October 4, 2024

Οι αρχές του σταθμού της Ζαπορίζια, οι οποίες έχουν δηλώσει πίστη στη Ρωσία, επιβεβαίωσαν ότι ο Κορότκι σκοτώθηκε σε «τρομοκρατική επίθεση που διαπράχθηκε από το καθεστώς του Κιέβου».

Ο διευθυντής του πυρηνικού σταθμού Γιούρι Τσερνίτσουκ κατήγγειλε μια «ανεύθυνη» επίθεση.

Από το Φεβρουάριο του 2022 που άρχισε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν πραγματοποιήσει δολοφονίες ή απόπειρες δολοφονίας στα κατεχόμενα εδάφη ή και στην ίδια τη Ρωσία με στόχο αξιωματούχους της κατοχής, στρατιωτικούς ή προσωπικότητες που υποστηρίζουν την εισβολή στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.