Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε σήμερα ότι «ελήφθη στο ανώτερο επίπεδο» απόφαση για αφαίρεση των Ταλιμπάν από τη λίστα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Θα πρέπει να ακολουθήσουν διάφορες νομικές διαδικασίες προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η απόφαση, φέρεται να δήλωσε ο ειδικός εκπρόσωπος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για το Αφγανιστάν, ο Ζαμίρ Καμπούλοφ.

Ο Πούτιν δήλωσε τον Ιούλιο ότι η Ρωσία θεωρεί το κίνημα των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν σύμμαχο στη μάχη κατά της τρομοκρατίας.

Η Ρωσία οικοδομεί αργά σχέσεις τους Ταλιμπάν από τότε που επανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021, ωστόσο το κίνημα συνεχίζει να επισήμως να θεωρείται εκτός νόμου στη Ρωσία.

Η Μόσχα χαρακτήρισε επισήμως τους Ταλιμπάν τρομοκρατική οργάνωση το 2003 και η αφαίρεσή τους από τον κατάλογο τρομοκρατικών οργανώσεων θα ήταν σημαντικό βήμα από τη Μόσχα προς την εξομάλυνση των σχέσεων με το Αφγανιστάν.

Η Ρωσία οικοδομεί αργά σχέσεις τους Ταλιμπάν από τότε που επανήλθαν στην εξουσία στο Αφγανιστάν τον Αύγουστο του 2021, ωστόσο το κίνημα συνεχίζει να επισήμως να θεωρείται εκτός νόμου στη Ρωσία.

Καμία χώρα δεν έχει αναγνωρίσει τους Ταλιμπάν ως τη νόμιμη ηγεσία της χώρας, αν και η Κίνα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δεχθεί τους πρεσβευτές τους.

Σε ξεχωριστές δηλώσεις του σήμερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Μόσχα είναι πεπεισμένη για την ανάγκη να διατηρηθεί ένας «ρεαλιστικός διάλογος» με τη σημερινή κυβέρνηση του Αφγανιστάν. «Είναι σαφές ότι είναι αδύνατον να επιλυθούν προβλήματα ή ακόμα και να συζητηθεί μια διευθέτηση στο Αφγανιστάν χωρίς την Καμπούλ», δήλωσε ο Λαβρόφ.

«Η Μόσχα θα συνεχίσει στην πορεία της ανάπτυξης πολιτικών, εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με την Καμπούλ», δήλωσε ο Λαβρόφ, μιλώντας σε συνάντηση στη Μόσχα με τον Αφγανό ομόλογό του Αμίρ Χαν Μουτάκι και εκπροσώπους γειτονικών χωρών.

Αν και δεν ανέφερε ονομαστικά τους Ταλιμπάν, επαίνεσε τη σημερινή ηγεσία του Αφγανιστάν για τις προσπάθειές της να μειώσει την παραγωγή ναρκωτικών και να πολεμήσει το Ισλαμικό Κράτος, που είναι εκτός νόμου στη Ρωσία. Δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επιστρέψουν κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία στο Αφγανιστάν και ότι η Δύση θα πρέπει να αναγνωρίσει την ευθύνη για την μετά τη σύγκρουση ανοικοδόμηση στη χώρα.

Ο Λαβρόφ ζήτησε επίσης αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς το Αφγανιστάν και δήλωσε ότι η Ρωσία θα πρέπει να συνεχίσει να του στέλνει τροφιμα και απαραίτητα είδη.

Η Ρωσία μοιράζεται μια δύσκολη ιστορία με το Αφγανιστάν, όπου ο σοβιετικός στρατός εισέβαλε το 1979 για να στηρίξει την φίλα προσκείμενη στη Μόσχα κυβέρνηση αλλά αποσύρθηκε 10 χρόνια αργότερα αφού υπέστη βαριές απώλειες από τους μουτζαχεντίν.

Η Ρωσία και οι μετασοβιετικοί γείτονές της έχουν κατ' επανάληψη αποτελέσει στόχο επιθέσεων από ισλαμιστικές οργανώσεις που συνδέονται με το Αφγανιστάν --πιο πρόσφατα τον Μάρτιο, όταν 145 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αίθουσα συναυλιών κοντά στη Μόσχα σε επίθεση για την οποία την ευθύνη ανέλαβε το Ισλαμικό Κράτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

