Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 10 εκ. λιρών στο πλαίσιο ανθρωπιστικής βοήθειας στέλνει η βρετανική κυβέρνηση στον Λίβανο, όπως ανακοίνωσε η αρμόδια υφυπουργός (Διεθνούς) Ανάπτυξης Ανελίζ Ντοντς.

Η ίδια είπε πως τα χρήματα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της ταχέως επιδεινούμενης ανθρωπιστικής κατάστασης στη χώρα.

Περίπου 1,2 εκ. Λιβανέζοι έχουν υποχρεωθεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από τις ισραηλινές επιθέσεις, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η βρετανική κυβέρνηση, ενώ τον τελευταίο χρόνο έχουν σκοτωθεί 2.000, με τους περισσότερους τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η κα Ντοντς είπε ότι η μακροπρόθεσμη λύση είναι μόνο η άμεση εκεχειρία.

Κάλεσε δε εκ νέου τους Βρετανούς υπηκόους στον Λίβανο να εγκαταλείψουν «αμέσως» τη χώρα.

Την Πέμπτη πραγματοποιήθηκε η δεύτερη πτήση τσάρτερ με ακόμα περίπου 150 Βρετανούς που έφυγαν από το αεροδρόμιο Ραφίκ Χαρίρι της Βηρυτού και προσγειώθηκαν στο Μπέρμιγχαμ. Η πρώτη πτήση την Τετάρτη μετέφερε επίσης στο Μπέρμιγχαμ περίπου 180 Βρετανούς.

Το Foreign Office έχει πει ότι θα υπάρχει ένας περιορισμένος αριθμός πτήσεων τσάρτερ για Βρετανούς «για όσο χρειαστεί και όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας».

Πηγή: skai.gr

