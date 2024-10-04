Κιμ Γιονγκ Ουν: "Θα χρησιμοποιήσουμε πυρηνικά όπλα αν μας επιτεθούν"

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν διεμήνυσε την Παρασκευή ότι «δεν θα δίσταζε να χρησιμοποιήσει όλες τις επιθετικές δυνατότητες που έχει στη διάθεσή του εάν η χώρα του δεχθεί επίθεση», μετέδωσε το Κορεατικό Κεντρικό Πρακτορείο Ειδήσεων (KCNA).



Στο πλαίσιο αυτό, ο Κιμ Γιονγκ Ουν απείλησε με τη δυνατότητα χρήσης πυρηνικών όπλων, «εάν άλλες χώρες επιχειρήσουν να παραβιάσουν την κυριαρχία της Βόρειας Κορέας».

«Εάν ο εχθρός, καταληφθείς με εξαιρετική ανοησία και απερισκεψία, επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει ένοπλες δυνάμεις καταπατώντας την κυριαρχία της ΛΔΚ, γεμάτος υπερβολική ‘’εμπιστοσύνη’’ στη συμμαχία Νότιας Κορέας - ΗΠΑ αγνοώντας τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας, η ΛΔΚ θα χρησιμοποιούσε χωρίς δισταγμό όλες οι επιθετικές δυνάμεις που έχει στην κατοχή της, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων», ανέφερε το πρακτορείο επικαλούμενο τον Βορειοκορεάτη ηγέτη.Περιέγραψε επίσης τον ηγέτη της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ σαν «μαριονέτα» και είπε ότι ο νότιος γείτονας της χώρας του έχει αναπτύξει «την αυταπάτη της δίωξης» από τη Βόρεια Κορέα.Σύμφωνα με τα λόγια του, «η απειλητική ρητορική από εχθρικές χώρες δεν θα σταματήσει τη στρατιωτική ενίσχυση της Βόρειας Κορέας».

