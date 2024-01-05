ΗΠΑ: Σύγκρουση δυο συρμών του μετρό στη Νέα Υόρκη, 24 ελαφρά τραυματίες

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά χθες Πέμπτη στη Νέα Υόρκη όταν συγκρούστηκαν δυο συρμοί του μετρό, ο ένας από τους οποίους εκτροχιάστηκε, ενημέρωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, που απέκλεισαν μια από τις πιο πολυσύχναστες συνοικίες του Μανχάταν.

Τρεις γραμμές του πολυδαίδαλου δικτύου ενός από τα παλιότερα μετρό στον κόσμο παρέλυσαν και το βορειοδυτικό τμήμα του κύριου νησιού της μητρόπολης, η συνοικία Άπερ Γουέστ Σάιντ του Μανχάταν, κατακλύστηκε και αποκλείστηκε από πυροσβέστες, αστυνομικούς κι ασθενοφόρα.

Ουδείς υπέστη σοβαρό τραυματισμό στη σύγκρουση των δυο συρμών, ο ένας από τους οποίους μετέφερε επιβάτες και ο άλλος ήταν άδειος και σταματημένος στις σιδηροτροχιές, ανέφεραν στον Τύπο επιτόπου ο Ίαν Σουόρντς των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών και ο Μάικ Μάγερς της διεύθυνσης του πυροσβεστικού σώματος της Νέας Υόρκης.

Το μετρό της Νέας Υόρκης είναι παραμελημένο, σε άσχημη κατάσταση, μολαταύτα τα ατυχήματα και τα προβλήματα στο πελώριο δίκτυο είναι γενικά σπάνια και η χρήση του ξανάγινε μαζική μετά την εγκατάλειψή του εξαιτίας της πανδημίας και της αύξησης της εγκληματικότητας μεταξύ του 2020 και του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

