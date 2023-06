May the Force be with you: Ο ουκρανός ανώτατος στρατιωτικός διοικητής φορά στολή… Baby Yoda

Είναι η Δύναμη (του Πολέμου των Άστρων) μαζί με την Ουκρανία; Το Κίεβο έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή της Βαλέρι Ζαλούσνι, προφανώς για να διαψεύσει τους ισχυρισμούς της Ρωσίας ότι έχει σκοτωθεί, τραυματισθεί ή έχει φύγει από την Ουκρανία. Την παράσταση έκλεψε όμως ένα διακοσμητικό σηματάκι στη στολή του Ζαλούζνι, το οποίο απεικονίζει το μωρό Γιόντα (Baby Yoda) από την τηλεοπτική σειρά The Mandalorian, η οποία είναι εμπνευσμένη από τον Πόλεμο των Άστρων (Star Wars).

Το βίντεο δόθηκε στην δημοσιότητα από το Γενικό Επιτελείο αργά χθες Δευτέρα το βράδυ, και δείχνει τον ανώτατο διοικητή του ουκρανικού στρατού Βαλέρι Ζαλούζνι να μελετάει χάρτες μαζί με άλλους στρατηγούς. Σε κάποιο στιγμιότυπο διακρίνεται ένα ρολόι που υποδηλώνει ότι το βίντεο τραβήχτηκε το Σάββατο.

Η Ρωσία έχει επανειλημμένα υπονοήσει ότι κάτι μπορεί να έχει συμβεί στον Ζαλούζνι, ο οποίος ηγείται τώρα της ουκρανικής αντεπίθεσης ενάντια στον ρωσικό στρατό. Ο ίδιος συνηθίζει να αποφεύγει τις δημόσιες εμφανίσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα, κάτι που σύμφωνα με το Κίεβο είναι απαραίτητο για λόγους ασφαλείας.

Commander-in-Chief of 🇺🇦 Armed Forces Valerii Zaluzhnyi visited the front lines, where 🇺🇦 warriors perform the most difficult tasks



"Despite strong resistance from occupiers, our soldiers are doing everything possible to liberate 🇺🇦territory," he said https://t.co/OPtdsQKCuS pic.twitter.com/sJ3sXVTX5N