Η σύγκρουση του επιβατικού αεροσκάφους της American Airlines και του ελικοπτέρου Black Hawk του αμερικανικού στρατού ήταν «αποτρέψιμη», δήλωσε στους δημοσιογράφους το πρωί της Πέμπτης ο νέος υπουργός Μεταφορών της κυβέρνησης Τραμπ.

«Θα περιμένουμε να έχουμε όλες τις πληροφορίες, αλλά από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, νομίζω ότι αυτό μπορούσε να αποφευχθεί; Απολύτως», είπε ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Ο υπουργός συμφώνησε με την ανάρτηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τετάρτη ότι η σύγκρουση «έπρεπε να είχε αποτραπεί».

Μάλιστα, όπως ο ίδιος τόνισε το ελικόπτερο Black Hawk βρισκόταν σε «τυποποιημένο σχέδιο πτήσης» τη στιγμή της σύγκρουσης και γνώριζε ότι υπήρχε ένα επιβατικό αεροπλάνο κοντά του.

"Χθες το βράδυ, το ελικόπτερο ακολουθούσε μία τυπική διαδρομή. Εάν ζείτε στην Ουάσινγκτον, θα δείτε ελικόπτερα πάνω από τον ποταμό, αυτό το σχέδιο πτήσης είναι συχνό", είπε ο Ντάφι.

Ο Αμερικανός υπουργός Μεταφορών πρόσθεσε, επίσης, ότι η πτήση της American Airlines ακολουθούσε επίσης ένα "τυποποιημένο μοτίβο πτήσης", επισημαίνοντας στους δημοσιογράφους ότι οι διαδρομές και των δύο αεροσκαφών "δεν ήταν ασυνήθιστες".

"Δεν ήταν ασυνήθιστο για ένα στρατιωτικό αεροσκάφος να πετά πάνω από το ποτάμι και το αεροσκάφος να προσγειώνεται στο DCA αν ζείτε στην περιοχή, θα το δείτε συχνά με αυτά τα δύο αεροσκάφη να συνεργάζονται", είπε ο Ντάφι.

Ο Ντάφι είπε ότι «δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να έχουμε απαντήσεις για τις οικογένειες και τους επιβάτες αεροπορικών».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.