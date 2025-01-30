Ετάφη ο μακαριστός Αναστάσιος: «Ήρθε ως επίσκοπος από την Ελλάδα και έφυγε ως Αναστάσιος της Αλβανίας»

Μέσα σε κλίμα θλίψης και συγκίνησης έγινε σήμερα στα Τίρανα η εξόδιος ακολουθία και ο ενταφιασμός του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αλβανίας,Αναστάσιου, ο οποίος εκοιμήθη στις 25 Ιανουαρίου στην Αθήνα, σε ηλικία 95 ετών.



Ο ενταφιασμός, του έγινε σε ειδική κρύπτη μεσα στο Καθεδρικό Ναό, όπως ήταν η επιθυμία του.

Πολιτικοί, προσωπικότητες της Αλβανίας, κληρικοί θρησκευτικών κοινοτήτων στη χώρα, και πλήθος πιστών βρέθηκαν στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα, για το «ύστατο χαίρε».

Λύγισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά τον αποχαιρετισμό του στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο. Όπως είπε «O μέγας στύλος της Ορθοδοξίας στην Αλβανία έπεσε».

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα, αποχαιρέτησε τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο με έναν 20λεπτο επικήδειο, αποδίδοντας τα εύσημα στην προσωπικότητα, του Ιεράρχη για το έργο και την προσφορά του.

Όπως τόνισε ήρθε στην Αλβανία, ως πιστός διάδοχος των Αποστόλων στην υπηρεσία της Αλβανίας, αναστήλωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία, τόσο από ανθρώπινη όσο και από πνευματική πλευρά.

«Η προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου Αναστασίου θαυμάστηκε, ευλογήθηκε αλλά και συκοφαντήθηκε, υπέμενε όμως με στωικότητα, επωμίστηκε διενέξεις μεταξύ των χωρών μας», αναγνώρισε ο κ. Ράμα.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός επισήμανε πως μετά το άνοιγμα των συνόρων πέραν από τις προκαταλήψεις, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει την αυθεντικότητα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος συνέβαλε στον θρησκευτικό διάλογο και πολιτισμό.

«Ήρθε ως επίσκοπος από την Ελλάδα και έφυγε ως Αναστάσιος της Αλβανίας», τόνισε και συνέχισε: «Τον αποχαιρετούμε ως Αναστάσιο της Αλβανίας -πολύ δύσκολα θα βρεθεί στην ιστορική μνήμη, άλλη προσωπικότητα να έχει ταυτιστεί με την Αλβανία».

