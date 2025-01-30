Στη Χαν Γιουνίς έφτασαν τα λεωφορεία με τους 110 Παλαιστίνιους κρατούμενους, οι οποίοι απελευθερώθηκαν από το Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ Τελ Αβίβ και Χαμάς.

Ένας μεγάλος αριθμός από τους Παλαιστίνιους κρατούμενους αναμένεται να φτάσουν στην περιοχή Ραντάνα της Ραμάλα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη όπως είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Εταιρεία Παλαιστινίων Κρατουμένων.

Σε αυτούς ωστόσο δεν περιλαμβάνονται 20 κρατούμενοι, οι οποίοι όπως είχε ανακοινωθεί πριν την απελευθέρωσή τους, θα σταλούν εξορία εκτός Παλαιστίνης. Η λίστα του Ισραήλ μεταξύ εκείνων που θα αφήνονταν ελεύθεροι περιελάμβανε τουλάχιστον 30 παιδιά .

Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε δώσει εντολή στα λεωφορεία που μετέφεραν Παλαιστίνιους κρατούμενους και οι οποίοι επρόκειτο να απελευθερωθούν σήμερα βάση της συμφωνίας που έχει συνάψει με τη Χαμάς να επιστρέψουν πίσω, μπλοκάροντας την απελευθέρωσή τους, όπως δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που συμμετείχε στην επιχείρηση την Πέμπτη.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ έλαβε οδηγίες από πολιτικό κλιμάκιο να σταματήσει την απελευθέρωση Παλαιστινίων κρατουμένων μετά το χάος που προκλήθηκε από το συγκεντρωμένο πλήθος στην Χαν Γιουνίς κατά την απελευθέρωση των ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας.

Αν και τα λεωφορεία ήταν έτοιμα να αναχωρήσουν τελικά αυτό δε συνέβη.

Νωρίτερα, σε δήλωσή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μίλησε για απαράδεκτες χαοτικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν κατά την απελευθέρωση των ομήρων από τη βόρεια Γάζα, ζητώντας να μην επαναληφθούν.

«Βλέπω με μεγάλη αυστηρότητα τις συγκλονιστικές σκηνές κατά την απελευθέρωση των ομήρων μας», λέει ο Νετανιάχου σε δήλωση. «Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της αφάνταστης σκληρότητας της τρομοκρατικής οργάνωσης της Χαμάς» είπε μεταξύ άλλων.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Χαμάς απελευθέρωσε, βάσει της συμφωνίας, 3 ισραηλινούς ομήρους και 5 Ταϊλανδούς υπηκόους. Αρχικά, απελευθερώθηκε η 19χρονη Agam Berger από τη Βόρεια Γάζα και στη συνέχεια οι υπόλοιποι 7 από τη Χαν Γιουνίς όπου προκλήθηκαν και οι χαοτικές σκηνές.

Πηγή: skai.gr

