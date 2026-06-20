Αντιμέτωπος με την κρισιμότερη δοκιμασία στην πολιτική καριέρα του βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς αυξάνονται οι πιέσεις από βουλευτές και υπουργούς των Εργατικών να ορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησής του από την Ντάουνινγκ Στριτ, μετά τη σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ.

Η επικράτηση του πρώην δημάρχου του Μείζονος Μάντσεστερ άνοιξε ουσιαστικά τον δρόμο για αμφισβήτηση της ηγεσίας των Εργατικών, με ολοένα περισσότερα στελέχη του κόμματος να ζητούν από τον πρωθυπουργό να προχωρήσει σε οργανωμένη μετάβαση της εξουσίας, αποφεύγοντας μια ενδεχομένως χαώδη εσωκομματική μάχη.

Ο ίδιος ο Στάρμερ, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένος να μην εγκαταλείψει τη θέση του. Μιλώντας στο BBC, ξεκαθάρισε ότι, εάν υπάρξει πρόκληση για την ηγεσία, θα είναι υποψήφιος και θα δώσει τη μάχη.

«Εξελέγην για να υπηρετήσω τη χώρα μου με μια εντολή που εξασφαλίσαμε στις γενικές εκλογές πριν από δύο χρόνια», δήλωσε, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνησή του έχει αποκαταστήσει την οικονομική σταθερότητα και έχει θέσει τη μετανάστευση «ξανά υπό έλεγχο».

«Αν υπάρξει αναμέτρηση, ναι, θα θέσω υποψηφιότητα. Θα σταθώ στη μάχη και έχω πει επανειλημμένως ότι δεν πρόκειται να αποχωρήσω από αυτήν», πρόσθεσε.

Σαββατοκύριακο αποφάσεων για τον Στάρμερ

Σύμμαχοι του Άντι Μπέρναμ, εν τω μεταξύ, κάλεσαν τον Στάρμερ να αξιοποιήσει το Σαββατοκύριακο για να σταθμίσει την κατάσταση και να ακούσει τους υπουργούς, τους βουλευτές και την οικογένειά του.

Η ομάδα του Μπέρναμ, όπως και εκείνη του Γουές Στρίτινγκ, ενός ακόμη πιθανού διεκδικητή της ηγεσίας, ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δώσουν συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε μια εμφανή προσπάθεια να δοθεί στον πρωθυπουργό χρόνος να επανεξετάσει τη στάση του.

Ο Στάρμερ πέρασε μέρος της Παρασκευής επικοινωνώντας τηλεφωνικά με μέλη του υπουργικού συμβουλίου, προκειμένου να μετρήσει το επίπεδο στήριξης που εξακολουθεί να διαθέτει μεταξύ των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησής του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η υπουργός Μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ του πρότεινε να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης από την πρωθυπουργία. Εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι υπήρξε συνομιλία με τον πρωθυπουργό, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει το περιεχόμενό της, κάνοντας λόγο για ιδιωτική επικοινωνία.

Αντίθετα, η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς μίλησε με τον Στάρμερ μετά την ανακοίνωση του εκλογικού αποτελέσματος στο Μέικερφιλντ και του προσέφερε την πλήρη στήριξή της.

Η επόμενη κρίσιμη στιγμή για τον πρωθυπουργό αναμένεται την Τρίτη, όταν θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο. Εκεί θα φανεί αν η δυσαρέσκεια παραμένει διάχυτη αλλά άτυπη ή αν μετατρέπεται σε οργανωμένη πίεση για αποχώρηση.

Το Μέικερφιλντ άλλαξε τους συσχετισμούς

Η νίκη του Άντι Μπέρναμ στις αναπληρωματικές εκλογές στο Μέικερφιλντ ήταν η εξέλιξη που επιτάχυνε τις διεργασίες. Ο πρώην δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ αύξησε το ποσοστό των Εργατικών κατά 10 μονάδες και επικράτησε του υποψηφίου του Reform UK με διαφορά άνω των 9.000 ψήφων, αποτέλεσμα που ενίσχυσε θεαματικά όσους ζητούν να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος.

Γιορτάζοντας τη νίκη του στις εγκαταστάσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας Ashton Town, ο Μπέρναμ μίλησε για «ευκαιρία να αλλάξει το κλίμα» και η χώρα να νιώσει ότι «λειτουργεί ξανά». Πρόσθεσε ότι θα μεταφέρει την «ενέργεια» της εκστρατείας στο επόμενο στάδιο, λέγοντας πως στόχος του είναι να «αλλάξει για πάντα τη βρετανική πολιτική».

Η επιστροφή του Μπέρναμ στο Γουέστμινστερ, ύστερα από απουσία εννέα ετών, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ως δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ δεν μπορούσε να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών· ως βουλευτής πλέον, μπορεί.

Για να προκληθεί εσωκομματική αναμέτρηση, ο νέος βουλευτής του Μέικερφιλντ ή οποιοσδήποτε άλλος διεκδικητής χρειάζεται τη στήριξη 81 βουλευτών των Εργατικών. Στο στρατόπεδο Μπέρναμ εκτιμούν ότι το όριο αυτό μπορεί να καλυφθεί χωρίς δυσκολία.

Ο Γουές Στρίτινγκ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι διαθέτει επαρκή στήριξη για να συμμετάσχει σε μια πιθανή αναμέτρηση, αν και θεωρείται πιθανό να αποσυρθεί εάν η εσωκομματική δυναμική γείρει καθαρά υπέρ του Μπέρναμ.

«Ομαλή μετάβαση» ζητούν στελέχη των Εργατικών

Η σύμμαχος του Μπέρναμ και πρώην υπουργός Μεταφορών Λουίζ Χέιγκ δήλωσε ότι ελπίζει σε μια «οργανωμένη και ομαλή μετάβαση».

Ακόμη πιο ευθέως, ο βουλευτής των Εργατικών στο Μπράκνελ, Πίτερ Σουάλοου, ο οποίος στο παρελθόν είχε υπογράψει επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ, δήλωσε στο BBC Newsnight ότι πλέον πιστεύει πως ο πρωθυπουργός πρέπει να παραιτηθεί.

«Ειλικρινά, η αδυναμία μας να συμφωνήσουμε εγκαίρως σε ένα σχέδιο αμυντικών επενδύσεων ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θα στηρίξει τον Μπέρναμ για την ηγεσία.

Η βουλευτής του Μπάσετλο, Τζο Γουάιτ, δήλωσε στο BBC Radio 5 Live ότι ο Στάρμερ πρέπει να «εξετάσει τη θέση του πάρα, πάρα πολύ προσεκτικά» μέσα στο Σαββατοκύριακο. «Νομίζω ότι χρειάζεται την ηρεμία και την ησυχία της οικογένειάς του, να ακούσει τους υπουργούς του και να ανακοινώσει τη Δευτέρα το πρωί ότι θα υπάρξει ομαλή μετάβαση και ότι θα επιτρέψουμε στον Άντι Μπέρναμ να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου», ανέφερε.

Σύμφωνα με την ίδια, οι ψηφοφόροι στην περιφέρειά της, της λένε ότι «δεν ήθελαν τον Κιρ Στάρμερ για πρωθυπουργό».

Οι «πιστοί» του πρωθυπουργού προειδοποιούν για χάος

Παρά την αυξανόμενη πίεση, αρκετοί βουλευτές των Εργατικών εξακολουθούν να στηρίζουν τον Στάρμερ. Η υφυπουργός Δικαιοσύνης Κάθριν Άτκινσον δήλωσε στην εκπομπή Any Questions του BBC ότι ο πρωθυπουργός έχει «σθένος και αποφασιστικότητα» και δεν πρόκειται να «εγκαταλείψει».

«Είδαμε τη διαρκή αλλαγή πρωθυπουργών επί Συντηρητικών και δεν ήταν καθόλου τιμητική εικόνα», τόνισε και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αποσπαστεί η προσοχή μας - υπάρχουν πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν».

Ο ίδιος ο Στάρμερ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με στελέχη του κόμματος, προειδοποίησε ότι οι Εργατικοί πρέπει να αποφύγουν τη διάλυση και να επιλέξουν την ενότητα.

«Το ένα πράγμα που πρέπει να αποφύγουμε είναι να βυθίσουμε το κόμμα μας και τη χώρα μας στο χάος, στρεφόμενοι ο ένας εναντίον του άλλου και διαλύοντας το κόμμα μας και το κίνημά μας», δήλωσε.

«Αυτό δεν έχει λειτουργήσει ποτέ. Αυτό έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Πρέπει να διδαχθούμε από αυτό», πρόσθεσε, επιχειρώντας να συγκρίνει την εσωκομματική αστάθεια με την περίοδο των Συντηρητικών.

Ο Στάρμερ έχει επίσης υποστηρίξει ότι το κόμμα πρέπει τώρα να επικεντρωθεί στη δημαρχία του Μείζονος Μάντσεστερ, η οποία έμεινε κενή μετά την εκλογή του Μπέρναμ στο Κοινοβούλιο. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 30 Ιουλίου.

Απογοήτευση στο Reform - Νίκη των Συντηρητικών στη Σκωτία

Ο ηγέτης του Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, χαρακτήρισε «απογοητευτικό» το αποτέλεσμα για το κόμμα του στο Μέικερφιλντ, υποστηρίζοντας ότι πολλοί ψηφοφόροι παρασύρθηκαν από το μήνυμα «ψηφίστε Μπέρναμ, διώξτε τον Στάρμερ».

Όπως είπε, «μερικές χιλιάδες ψηφοφόροι» που υπό κανονικές συνθήκες θα επέλεγαν το Reform, στράφηκαν τελικά στο Restore. «Θα τους έλεγα ευθέως: τι θέλετε; Εμείς είμαστε το κόμμα που αμφισβητεί την αριστερά σε αυτή τη χώρα», ανέφερε.

Παράλληλα με την αναπληρωματική εκλογή στο Μέικερφιλντ, διεξήχθησαν και δύο αναπληρωματικές εκλογές στη Σκωτία. Το SNP διατήρησε την έδρα του Άμπροθ και Μπρότι Φέρι, αλλά έχασε το Άμπερντιν Σάουθ από τους Συντηρητικούς, στην πρώτη νίκη του κόμματος σε αναπληρωματικές εκλογές στη Σκωτία εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια.

Η ηγέτιδα των Συντηρητικών, Κέμι Μπέιντενοκ, δήλωσε από το Άμπερντιν Σάουθ ότι οι ψηφοφόροι «έστειλαν μήνυμα» υπέρ της ενίσχυσης των γεωτρήσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα.

Παράλληλα, κατηγόρησε τους Εργατικούς ότι είναι «τόσο απορροφημένοι από το εσωκομματικό τους δράμα, που δεν ενδιαφέρονται για το κόστος ζωής» ούτε για τα ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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