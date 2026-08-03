Για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες στη μεγάλη πυρκαγιά της Αττικοβοιωτίας, προσπαθώντας να ανακόψουν την πορεία του πύρινου μετώπου.

Η μεγάλη πυρκαγιά, που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, καίει για τρίτη ημέρα, έχοντας σχηματίσει ένα τεράστιο πύρινο μέτωπο που άφησε πίσω του καμένες δασικές εκτάσεις και κατοικίες.

Αυτή την ώρα εξελίσσεται σε δύο βασικά μέτωπα: το πρώτο στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας, και το δεύτερο προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής στο Κανδήλι. Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και οι εθελοντές δίνουν τιτάνια μάχη για να μην περάσει η φωτιά προς τα Βίλια.

Στο Κρύο Πηγάδι, όπου το μεσημέρι υπήρξαν αναφορές για καμένες κατοικίες, οι φλόγες εξακολουθούν να κατακαίνε το πευκόφυτο δάσος σε απόσταση αναπνοής από τον οικισμό. Την ίδια ώρα, η Δασική Υπηρεσία, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, προχωρά στη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να ανακόψει την πορεία της φωτιάς.

Μετά το απόγευμα οι πυροσβέστες κατάφεραν να προστατεύσουν τις κατοικίες του οικισμού, ενώ πλέον η προσπάθεια επικεντρώνεται στο μέτωπο που κινείται προς το όρος Πατέρα.

Οι πυροσβέστες έδιναν μάχη σε δύο ενεργά μέτωπα, ανατολικά και δυτικά του οικισμού, με το δυτικό να παρουσιάζει έντονη αναζωπύρωση και να βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τις κατοικίες. Οι προσπάθειες επικεντρώνονταν στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν μπει στον οικισμό.

Μετά τη διακοπή των πτήσεων των εναέριων μέσων, λίγο πριν από τις 21:00, το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούν σε ιδιαίτερα δύσβατες περιοχές, με στόχο να περιορίσουν το ενεργό μέτωπο που κινείται προς το όρος Πατέρα.

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Στον Άγιο Νεκτάριο οι φλόγες αναζωπυρώθηκαν και πλησίασαν εκ νέου τον οικισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκτίμηση των πυροσβεστών, ο κίνδυνος για τις κατοικίες είναι μικρότερος σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες, καθώς η αλλαγή της φοράς των ανέμων και η ύπαρξη καθαρισμένων εκτάσεων δίνουν πολύτιμο χρόνο στις επίγειες δυνάμεις να επιχειρήσουν.

Νωρίτερα, το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων είχε πέσει στην πλαγιά του Κιθαιρώνα, όπου επιχειρούσαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, οι αναζωπυρώσεις ήταν συνεχείς και οι φλόγες ενισχύονται κάθε φορά που σταματούσαν οι ρίψεις νερού.

Στο δεύτερο μέτωπο που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η εστία φωτιάς στην περιοχή Λούμπα. Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο δήμαρχος Μεγαρέων Παναγιώτης Μαργέτης ανέφερε ότι η φωτιά στην συγκεκριμένη περιοχή είναι σε ρεματιά, γεγονός που περιορίζει τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης των επίγειων τμημάτων. Τόνισε ότι καταβάλλονται προσπάθειες να μην επεκταθεί η φωτιά και κατευθυνθεί προς το Αλεποχώρι και τη Βιομηχανική ζώνη των Μεγάρων.

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Νέο μήνυμα 112 για εκκένωση προς Μέγαρα

Στις 23:00 εστάλη νέο μήνυμα του 112 καλώντας τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Λούμπα, Άνω Αλεποχώρι, Μορφαίικα και Στάνες Μόρφα, με κατεύθυνση προς τα Μέγαρα.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



‼️ Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Λούμπα #Άνω_Αλεποχώρι #Μορφέικα #Στάνες_Μόρφα της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής απομακρυνθείτε μέσω επαρχιακής οδού Μεγάρων - Αλεποχωρίου προς #Μέγαρα



‼️ Ακολουθείτε τις… — 112 Greece (@112Greece) August 2, 2026

Νωρίτερα την Κυριακή εκδόθηκαν τρία ακόμη μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στις περιοχές Αγία Σκέπη και Κανδήλι με κατεύθυνση προς Νέα Πέραμο και λίγο αργότερα για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην περιοχή ΒΙ.ΠΕ. Μεγάρων με κατεύθυνση προς Μέγαρα. Λίγα λεπτά αργότερα ήχησε και νέο 112 για εκκένωση προς Μέγαρα και από τις περιοχές Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα και Άγιο Σαράντη.

Συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, οι οποίοι βρίσκονται στην χώρα μας στο πλαίσιο της Προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών.

Στο συντονιστικό κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας μετέβη για δεύτερη φορά την Κυριακή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να ενημερωθεί για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Στην απογευματινή σύσκεψη συμμετείχε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης, καθώς δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τα εναέρια μέσα, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης. Παράλληλα επισήμανε ότι τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, προχώρησαν σε 33 συλλήψεις σε 5 ημέρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Πάρο, Φίχτι Αργολίδας, Κεφαλονιά και Βοιωτία. Από τις 33 συλλήψεις, οι 30 αφορούν αμέλεια και οι 3 πρόθεση. Επίδης, επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 70.100 ευρώ.

Από το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 10 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα. Στη συνέχεια, ο αριθμός των ελικοπτέρων αυξήθηκε σε 18, εκ των οποίων τα δύο είχαν ρόλο συντονισμού, ενώ όταν οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν λίγο πριν από το μεσημέρι, επιχειρούσαν περιοδικά οκτώ αεροσκάφη και 20 ελικόπτερα, τα τρία εκ των οποίων εκτελούσαν αποστολές συντονισμού.

Παράλληλα, το έργο της Πυροσβεστικής ενισχύεται από υδροφόρες των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, ενώ μηχανήματα έργου των Περιφερειών και της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών συνεχίζουν, σε συνεργασία με τη Δασική Υπηρεσία, τη διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, οι οποίες σε αρκετές περιπτώσεις έχουν συμβάλει στην αναχαίτιση της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή παραμένουν επίσης δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη μετακίνηση προσωπικού και πολιτών, εφόσον χρειαστεί.

Σειρά συσκέψεων του υφυπουργού Κώστα Κατσαφάδου στις πληγείσες περιοχές

Σειρά συσκέψεων και συντονιστικών ενεργειών ξεκινά ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές, με στόχο τον συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ταχεία ενεργοποίηση των μέτρων Κρατικής Αρωγής για τη στήριξη των πληγέντων πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ θα αναπτυχθούν στις πληγείσες περιοχές προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψίες.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026, σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας . Επιπλέον, όπως ανακοινώθηκε από το Πυροσβεστικό Σώμα, λόγω πολλαπλών συμβάντων ανά την επικράτεια και των επικρατουσών καιρικών συνθηκών το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της Επικράτειας, παραμένει σε γενική επιφυλακή, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις.

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Πηγή: skai.gr

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