Τα 2/3 των Αμερικανών εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν τον πόλεμο κατά του Ιράν

Περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών πολιτών εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν τον χειρισμό του πολέμου κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Η δημοσκόπηση, η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Τραμπ άφηνε να εννοηθεί ότι είχε επιτευχθεί συμφωνία με το Ιράν, αλλά πριν αυτή υπογραφεί, έδειξε ότι το 65% των Αμερικανών πολιτών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του - ποσοστό σχεδόν ίδιο με εκείνο που είχε καταγραφεί τον Μάιο, όταν το κέντρο είχε θέσει το ίδιο ερώτημα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν επίσης ότι παραμένει βαθύ το κομματικό χάσμα, με το 92% των Δημοκρατικών να αποδοκιμάζει τους χειρισμούς, έναντι 28% των Ρεπουμπλικανών.

Όταν το ερώτημα τέθηκε με διαφορετικό τρόπο, το 53% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν είχε «πάει πολύ μακριά», ενώ το 25% είπε ότι ήταν «περίπου η σωστή» και το 18% ότι «δεν είχε προχωρήσει αρκετά».

Πηγή: skai.gr

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