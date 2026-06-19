Ο βουλευτής Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία χρειάζεται θεμελιώδη αλλαγή, από την οικονομία της και το σύστημα μετανάστευσης έως την εκπαίδευση και τη βιομηχανία, μετά τη νίκη του σε εκλογές για την αναπλήρωση βουλευτικής έδρας και ενόψει αναμενόμενης αναμέτρησης για την ηγεσία απέναντι στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Ο Μπέρναμ εξασφάλισε την επιστροφή του στο κοινοβούλιο με νίκη έναντι του λαϊκιστικού Reform UK σε μια εκλογική μάχη στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ –ένα βασικό πρώτο βήμα για την όποια προσπάθεια απομάκρυνσης του Στάρμερ.

«Είναι η τελευταία μας ευκαιρία να αλλάξουμε, αλλά θα την εκμεταλλευτούμε…Θα εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και θα χαράξουμε μια νέα πορεία για τη Βρετανία», δήλωσε ο Μπέρναμ σε υποστηρικτές του σε συγκέντρωση με αφορμή της νίκη του, χωρίς να αναφέρεται άμεσα στο εάν -ή πότε- θα κάνει κάποια κίνηση για να εκκινήσει μια αναμέτρηση ηγεσίας προκειμένου να πάρει τη θέση του Στάρμερ.

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι επιθυμεί, μεταξύ άλλων, μια οικονομία που λειτουργεί για όλους και ζήτησε την επανεκβιομηχάνιση της βόρειας Αγγλίας. Ζήτησε επίσης αλλαγές στο σύστημα εκπαίδευσης προκειμένου όλοι οι νέοι να έχουν ευκαιρίες και δήλωσε ότι θέλει να δώσει απάντηση στις ανησυχίες των ψηφοφόρων για την «αδικία του συστήματος μετανάστευσης».

Ο Μπέρναμ δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι στο Μέικερφιλεντ «μας είπαν τι θέλουν. Τώρα θα το κάνουμε πράξη».

Πηγή: skai.gr

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