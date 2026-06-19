Η Βρετανίδα υπουργός Μεταφορών, Χάιντι Αλεξάντερ (Heidi Alexander), κάλεσε τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ (Keir Starmer) να καθορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times την Παρασκευή, καθώς η επιστροφή του Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham) στο κοινοβούλιο τροφοδοτεί τις προσδοκίες για πρόκληση στην ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Αλεξάντερ είπε στον Στάρμερ την Παρασκευή πως θα ήταν προς όφελος της χώρας και του Εργατικού Κόμματος να αποχωρήσει, ώστε να επιτραπεί μια ομαλή μετάβαση σε νέο ηγέτη.

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο Στάρμερ δεσμεύθηκε ότι θα παραμείνει στη θέση του και θα αντιμετωπίσει οποιαδήποτε πρόκληση στην ηγεσία του.



Πηγή: skai.gr

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