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Άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στον Όλυμπο

Βρέθηκε από περαστικούς μέσα στο νερό, στο ρέμα Ορλιά, στη θέση «Κόκκινος Βράχος» και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης 

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Όλυμπος

Ένας άνδρας 32 ετών εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην περιοχή «Κόκκινος Βράχος» του Ολύμπου την Κυριακή, 2 Αυγούστου και μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περαστικοί εντόπισαν πρώτοι τον άνδρα, ο οποίος βρισκόταν χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στο νερό και ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ.
 

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, μεταφέρθηκε από την επιχείρηση στην οποία συμμετείχαν 14 πυροσβέστες σε σημείο από όπου ο άνδρας παρελήφθη από πλήρωμα του ΕΚΑΒ.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Όλυμπος Πυροσβεστική
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