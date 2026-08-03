Τραμπ: Τη Δευτέρα ξεκινούν νέες συνομιλίες με το Ιράν - Υπάρχει συμφωνία για το Ορμούζ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι υπάρχει ήδη συμφωνία για το Στενό του Ορμούζ και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα επιτευχθεί συμφωνία και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν.

Όπως ανέφερε, οι δύο πλευρές βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις, με νέο γύρο συνομιλιών να ξεκινά αύριο το απόγευμα, ενώ πρόσθεσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι «έτοιμες να προχωρήσουν σε επίθεση οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επίθεση κατά του Ιράν που αποφάσισε να ακυρώσει το Σαββατοκύριακο «θα ήταν η μεγαλύτερη από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι ακύρωσε μια μεγάλης κλίμακας αμερικανική στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, επιλέγοντας, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες, να κάνει πίσω από το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ υποστήριξε ότι το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής τού ζήτησαν να μην προχωρήσει σε στρατιωτική δράση. Παράλληλα, ανέφερε ότι έχουν συμφωνηθεί οι βασικοί όροι για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, της κρίσιμης θαλάσσιας οδού για τη διακίνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία παραμένει αποκλεισμένη από το Ιράν εδώ και μήνες.

Πηγή: skai.gr

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