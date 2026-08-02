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Μαδούρο από τη φυλακή: «Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου»

«Το να μιλάμε για μια εθνική αναγέννηση ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό», δήλωσε ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας 

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Μαδούρο

Ο έκπτωτος πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος είχε συλληφθεί από τον αμερικανικό στρατό στις αρχές Ιανουαρίου, «χαιρέτισε» από τη φυλακή στην οποία βρίσκεται στη Νέα Υόρκη «κάθε προσπάθεια διαλόγου», ενώ η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση πρόκειται να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα, υπό αμερικανική εποπτεία, έναν διάλογο που πολλοί ελπίζουν ότι θα οδηγήσει σε πολιτική μετάβαση και εκλογές.

«Το να μιλάμε για μια ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ως κοινό στόχο, σημαίνει να μιλάμε για αμοιβαίο σεβασμό. Χαιρετίζουμε κάθε προσπάθεια διαλόγου που συμβάλλει στην εδραίωση της ειρήνης, της συνύπαρξης και της συνάντησης μεταξύ των Βενεζουελανών», έγραψε σε μήνυμα που δημοσίευσε στον επίσημο λογαριασμό του στο Telegram.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Νικολάς Μαδούρο Βενεζουέλα
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