Ο κλοιός στενεύει για τον Στάρμερ: Υπουργοί ζητούν την έξοδό του - «Ήρθε η ώρα να φύγεις»

Αντιμέτωπος με αυξανόμενες εσωκομματικές πιέσεις βρίσκεται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, καθώς, σύμφωνα με τους Times, κορυφαίοι υπουργοί της κυβέρνησής του αναμένεται να του ζητήσουν να καθορίσει χρονοδιάγραμμα αποχώρησης και να ανοίξει τον δρόμο για μια «ομαλή μετάβαση» στην ηγεσία των Εργατικών.

Ειδικότερα, οι Times αναφέρουν ότι πολλά μέλη του βρετανικού υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να ζητήσουν από τον Στάρμερ να παρουσιάσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, μετά την επιστροφή του Άντι Μπέρναμ στο κοινοβούλιο, η οποία αναζωπύρωσε τις προσδοκίες για εσωκομματική αμφισβήτηση της ηγεσίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι υπουργοί θα πουν στον Στάρμερ κατά τη διάρκεια συναντήσεων ότι «ο χρόνος του έχει τελειώσει», καλώντας τον να καθορίσει ένα χρονοδιάγραμμα για μια «ομαλή μετάβαση» στην ηγεσία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, πάντως, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθεται να αποχωρήσει, δηλώνοντας πως θα δώσει μάχη σε περίπτωση που αμφισβητηθεί η ηγεσία του.



Πηγή: skai.gr

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