Βρετανία: Ο Μπέρναμ νίκησε, ο Στάρμερ φεύγει;

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Άντι Μπέρναμ, δήμαρχος του Μάντσεστερ, εξελέγη βουλευτής στην εμβόλιμη εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια Μέικερφιλντ, διατηρώντας την έδρα για το Εργατικό Κόμμα μετά από περισσότερα από 120 χρόνια.

Η νίκη του Μπέρναμ ήταν με διαφορά περίπου 16.000 ψήφων από τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών του κόμματος Reform UK, που κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Η εκλογή του θεωρείται σημαντικό βήμα για τους υποστηρικτές της αλλαγής ηγεσίας στο Εργατικό Κόμμα, καθώς μπορεί να προκαλέσει τον Κιρ Στάρμερ σε πρωθυπουργική «μονομαχία».

Βουλευτής εξελέγη σε επαναληπτικές εκλογές ο δήμαρχος του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, κερδίζοντας με διαφορά τον υποψήφιο των ευρωσκεπτικιστών. Πρόκριμα για την ηγεσία των Εργατικών.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Για τους υποστηρικτές της αλλαγής ηγεσίας του Εργατικού Κόμματος το πρώτο βήμα έγινε. Ο Άντι Μπέρναμ, πλέον τέως δήμαρχος Μάντσεστερ και νυν βουλευτής στο Ουέστμινστερ, μπορεί να προκαλέσει τον Στάρμερ σε πρωθυπουργική «μονομαχία».

Πηγή: Deutsche Welle

Η νίκη του στην περιφέρεια του Μέικερφιλντ, όπου διεξήχθη εμβόλιμη εκλογική διαδικασία χθες, ήταν ξεκάθαρη: με σχεδόν 25.000 ψήφους το κόμμα των Εργατικών διατήρησε μια περιφέρεια που του «ανήκει» για περισσότερο από 120 χρόνια. Δεύτερο κόμμα εκείνο του Reform UK, με 9.000 λιγότερες ψήφους.Τι σημαίνει η νίκη Μπέρναμ;Οι πολιτικοί αναλυτές κάνουν λόγο για μια τεράστια προσωπική νίκη του ίδιου. Εκτός του ότι θα καθίσει ξανά στα βουλευτικά έδρανα, αύξησε κατά 10% το ποσοστό ψήφων του Εργατικού Κόμματος, παρότι σε τέτοιες εκλογικές διαδικασίες τα κυβερνώντα κόμματα συνήθως "χάνουν έδαφος".Παράλληλα, αρκετοί από τους υποστηρικτές του θέλουν να βασιστούν στη διαφορά ψήφων του αποτελέσματος ως δείγμα προσωπικής ικανότητας του Μπέρναμ να νικήσει την άνοδο του Reform UK, γενικώς.Ο ίδιος, στη νικητήρια ομιλία του δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρος για πρόκληση ηγεσίας στον Στάρμερ. Σίγουρα, όμως, έδωσε ενδείξεις για τις άμεσες βλέψεις του: «Απόψε θα μπορούσε να είναι το σημείο καμπής» για το κόμμα, ενώ πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια τελευταία ευκαιρία για αλλαγή».Πιο χαρακτηριστική από τις δηλώσεις ίσως είναι εκείνη που ο τέως δήμαρχος Μάντσεστερ αναφέρει: «πρέπει να ολοκληρώσω ανοιχτές υποθέσεις με την επιστροφή μου στο Ουέστμινστερ»,και υποσχέθηκε να κάνει τη μικρή περιφέρεια του Μέικερφιλντ «για πάντα συνώνυμο με την αλλαγή που χρειάζεται αυτή η χώρα».Οι επόμενες ημέρες θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο των δηλώσεων-γρίφων του Μπέρναμ.Οι αντιδράσεις και η στάση του ΣτάρμερΜέχρι στιγμής πάντως, φαίνεται πως κανείς δεν πάει πουθενά. Η πρώτη αντίδραση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ήρθε στις 6:00, τοπική ώρα. Μέσω της πλατφόρμας X, συνεχάρη τον βουλευτή των Εργατικών. Χρειάστηκαν τέσσερις ώρες μέχρι να κάνει δηλώσεις μπροστά στην κάμερα και να δηλώσει για μία ακόμα φορά, εντόνως, «ότι δεν πρόκειται να τρέξει μακριά», ακόμα και αν πυροδοτηθεί πρόκληση ηγεσίας. Αυτή η στάση του Βρετανού πρωθυπουργού απομακρύνει την επιθυμία αρκετών που προτιμούν να παραιτηθεί των καθηκόντων του.Οι δηλώσεις από πρωτοκλασάτα ονόματα του Εργατικού Κόμματος δίνουν, παρόλα αυτά, την αυτοπεποίθηση στον Μπέρναμ ότι θα εξασφαλίσει τους 81 βουλευτές που χρειάζονται για να προκαλέσει τον Στάρμερ.Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι δήλωσε ότι οι Εργατικοί θα βρίσκονται σε πολύ ισχυρή θέση με τον Μπέρναμ «πίσω στην κυβερνητική ομάδα, βοηθώντας στην προώθηση της αλλαγής». Ενώ και ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ πανηγύρισε τη νίκη και δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «μας δίνει ελπίδα ότι οι Εργατικοί μπορούν ακόμη να νικήσουν και μια απόδειξη ότι χρειαζόμαστε αλλαγή».Μένει να δούμε ποιες θα είναι οι κινήσεις όλων των πλευρών αυτής της «μονομαχίας» εντός του Εργατικού Κόμματος και πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι εξελίξεις.

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