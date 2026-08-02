Εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη και την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και τη Δανία, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέτισε φόρο τιμής στους πιλότους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος:

Οι σκέψεις μου είναι με τους φίλους και τις οικογένειες του Έλληνα και του Δανού πιλότου, ο οποίοι έχασαν τραγικά τη ζωή τους νωρίτερα σήμερα, έπειτα από σύγκρουση με άλλο ελικόπτερο, ενώ εκτελούσαν το καθήκον τους στην Ελλάδα.

Εύχομαι ολόψυχα ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες.

Χρειάζεται ξεχωριστό θάρρος για να πετά κανείς προς τις φλόγες, ώστε οι υπόλοιποι να μπορούν να είναι ασφαλείς.

Καθώς συνεχίζουμε να δίνουμε αυτή τη μάχη απέναντι στις πυρκαγιές, ο ένας στο πλευρό του άλλου, η Ευρώπη θρηνεί μαζί με την Ελλάδα και τη Δανία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.