Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας

Στόχος της επίθεσης ήταν διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντι-εξτρεμιστική συγκέντρωση στην περιοχή Καμπάλ, κοντά σε αστυνομικό τμήμα

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Πακιστάν

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε φερόμενη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την Κυριακή στη βορειοδυτική περιοχή του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, Μπιλάλ Φαΐζι, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20, ενώ ο αστυνομικός αξιωματούχος Ομάρ Χαν δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί.

Στόχος της επίθεσης ήταν διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντι-εξτρεμιστική συγκέντρωση στην περιοχή Καμπάλ, κοντά σε αστυνομικό τμήμα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πακιστάν Επίθεση Αυτοκτονίας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
1 0 Bookmark

Απόρρητο