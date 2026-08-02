Πακιστάν: Τουλάχιστον 14 νεκροί σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 τραυματίστηκαν σε φερόμενη βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας που σημειώθηκε την Κυριακή στη βορειοδυτική περιοχή του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της υπηρεσίας έκτακτης ανάγκης της επαρχίας Χάιμπερ Παχτούνχβα, Μπιλάλ Φαΐζι, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 20, ενώ ο αστυνομικός αξιωματούχος Ομάρ Χαν δήλωσε ότι μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον πέντε αστυνομικοί.

Στόχος της επίθεσης ήταν διαδηλωτές που συμμετείχαν σε αντι-εξτρεμιστική συγκέντρωση στην περιοχή Καμπάλ, κοντά σε αστυνομικό τμήμα. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες της επίθεσης.

🚨 Pakistan: A suicide bomber has exploded near a police station in Kabal, Swat valley of Khyber Pakhtunkhwa province. There was large public rally, ‘Aman Pasoon’ in the area when the bombing took place. Multiple casualties have been reported. https://t.co/QXIMj7czin — Asia Front (@asiafront0) August 2, 2026

Πηγή: skai.gr

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