Ο Άντι Μπέρναμ (Andy Burnham) γνωρίζει καλά τις μάχες για την ηγεσία των Εργατικών.

Πριν από περισσότερα από 10 χρόνια διεκδίκησε δύο φορές, ανεπιτυχώς, την κορυφαία θέση του κόμματος.

Τώρα, πολλοί βουλευτές των Εργατικών τον υποστηρίζουν ως την καλύτερη ελπίδα του κόμματος για ανάκαμψη, μετά από μήνες χαμηλών ποσοστών στις δημοσκοπήσεις και μια σειρά καταστροφικών εκλογικών αποτελεσμάτων τον Μάιο.

Η νίκη του Μπέρναμ στις επαναληπτικές εκλογές του Μέικερφιλντ τού επέτρεψε να «αποκρούσει» την απειλή του κόμματος Reform UK, το οποίο ήρθε δεύτερο αλλά με διαφορά μεγαλύτερη των 9.000 ψήφων πίσω από τους Εργατικούς. Η νίκη αυτή επέτρεψε επίσης στον απερχόμενο δήμαρχο του Μάντσεστερ να αυξήσει το ποσοστό των Εργατικών από 45% στις γενικές εκλογές του 2024 σε σχεδόν 55%, μεταδίδει το BBC.

Πέρα από τους αριθμούς, η νίκη του Μπέρναμ διασφάλισε ότι ξεπέρασε ένα σημαντικό εμπόδιο για τη διεκδίκηση της ηγεσίας, καθώς όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα πρέπει να είναι εν ενεργεία βουλευτές. Πριν από την ημέρα των εκλογών, ο Μπέρναμ είχε δηλώσει ότι, σε περίπτωση που κέρδιζε στο Μέικερφιλντ, θα επιδίωκε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε μελλοντική μάχη ηγεσίας για να αμφισβητήσει τον πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ (Sir Keir Starmer).

Τα πρώτα χρόνια: Οπαδός της Έβερτον και λάτρης της indie μουσικής

Γεννημένος στο Λίβερπουλ το 1970, ο Μπέρναμ μεγάλωσε στο Κάλτσεθ, ένα ήσυχο χωριό στα προάστια του Τσεσάιρ, κοντά στο Γουόρινγκτον. Ο πατέρας του, μηχανικός στην τηλεπικοινωνιακή εταιρεία BT, και η μητέρα του, ρεσεψιονίστ σε ιατρείο, ήταν και οι δύο φανατικοί υποστηρικτές των Εργατικών, με αποτέλεσμα να αναπτύξει από νωρίς ενδιαφέρον για την πολιτική.

Ο Μπέρναμ έχει περιγράψει πώς εμπνεύστηκε να ενταχθεί στο Εργατικό Κόμμα σε ηλικία 14 ετών, όταν συγκινήθηκε από την τηλεοπτική δραματική σειρά του BBC "Boys from the Blackstuff", η οποία πραγματευόταν τη ζωή των ανέργων στο Λίβερπουλ.

Πιστός οπαδός της Έβερτον σε όλη του τη ζωή, οι φίλοι του θυμούνται τον Μπέρναμ ως ένα ανταγωνιστικό παιδί, τρελαμένο με τα σπορ, που έπαιζε σε ομάδα κρίκετ του σχολείου του Λάνκασιρ.

Στο σχολείο, ένα τοπικό ρωμαιοκαθολικό γυμνάσιο-λύκειο, ο καθηγητής του των Αγγλικών θυμάται πώς έθεσε υποψηφιότητα με τους Εργατικούς σε εικονικές εκλογές – και κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία. Ο Μπέρναμ και τα δύο αδέλφια του ήταν οι πρώτοι από την οικογένειά τους που πήγαν στο πανεπιστήμιο, με τον Άντι να σπουδάζει Αγγλική Φιλολογία στο Κέιμπριτζ.

Στο βιβλίο του "Head North", ο Μπέρναμ έγραψε ότι στο πανεπιστήμιο «δυσκολευόταν να νιώσει μέρος του συνόλου» και ένιωθε ότι δεν είχε θέση εκεί. Ωστόσο, ο ίδιος -που είναι μεγάλος θαυμαστής συγκροτημάτων της βόρειας indie σκηνής, όπως οι The Smiths και οι The Stone Roses - δήλωσε ότι το «αυξανόμενο ενδιαφέρον του για τη μουσική του Μάντσεστερ τού έδωσε ταυτότητα και πλεονέκτημα».

Από βουλευτής, δήμαρχος του Μάντσεστερ

Μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη δημοσιογραφία, εργαζόμενος σε κλαδικά περιοδικά όπως το Tank World και το Passenger World Management.

Στις αρχές της δεκαετίας των 20 ετών του, έκανε το πρώτο του μεγάλο βήμα στην πολιτική, δουλεύοντας ως ερευνητής για την αείμνηστη Τέσα Τζόουελ (Tessa Jowell) —την τότε βουλευτή των περιφερειών Ντάλιτς και Γουέστ Νόργουντ - η οποία μετέπειτα διετέλεσε υπουργός στις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ (Tony Blair) και του Γκόρντον Μπράουν (Gordon Brown).

Παρά τη μετέπειτα περιφρόνησή του για την πολιτική σκηνή του Γουέστμινστερ, ο Μπέρναμ ανέβηκε γρήγορα τα σκαλιά της ιεραρχίας. Έγινε ειδικός σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού, Κρις Σμιθ (Chris Smith), προτού εκλεγεί το 2001 βουλευτής της γενέτειράς του, του Λι, στο Μάντσεστερ.

Αρχικά υπηρέτησε ως υφυπουργός υπό τον Μπλερ, αλλά εντάχθηκε στο υπουργικό συμβούλιο επί πρωθυπουργίας Μπράουν, αναλαμβάνοντας καθήκοντα Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και, στη συνέχεια, Υπουργού Πολιτισμού και Υπουργού Υγείας. Ήταν κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού που ο Μπέρναμ αποδοκιμάστηκε έντονα σε μια επιμνημόσυνη δέηση για τη συμπλήρωση 20 ετών από την τραγωδία του Χίλσμπορο.

Ενενήντα επτά οπαδοί του Λίβερπουλ έχασαν τη ζωή τους από τη συντριβή στο στάδιο το 1989.

Οι αποδοκιμασίες ώθησαν τον Μπέρναμ να θέσει το ζήτημα στο υπουργικό συμβούλιο, συμβάλλοντας στην έναρξη μιας δεύτερης έρευνας για την τραγωδία. Το 2010, μετά την παραίτηση του Μπράουν λόγω της εκλογικής ήττας των Εργατικών, ο Μπέρναμ έθεσε υποψηφικότητα για την ηγεσία του κόμματος.

Κατέλαβε την τέταρτη θέση μεταξύ των πέντε διεκδικητών, χάνοντας από τον Εντ Μίλιμπαντ, αλλά πέρασε τα επόμενα πέντε χρόνια ενισχύοντας τη δημοτικότητά του στη βάση του κόμματος. Το 2015 προσπάθησε ξανά, αλλά αυτή τη φορά ηττήθηκε από τον Τζέρεμι Κόρμπιν (Jeremy Corbyn).

Οι επικριτές του Μπέρναμ τον έχουν χαρακτηρίσει «ανεμοδούρα», υποστηρίζοντας ότι οι απόψεις του αλλάζουν ανάλογα με τον «πολιτικό άνεμο» για να έχει περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. Ως υποστηρικτής του ''Remain'' (Παραμονή) κατά το δημοψήφισμα για το Brexit, έχει εκφράσει την επιθυμία να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο ζει.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε πρόσφατα την πεποίθησή του ότι υπάρχει βάση για επανένταξη «μακροπρόθεσμα», δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει κάτι τέτοιο στις επαναληπτικές εκλογές του Μέικερφιλντ - μια περιοχή που ψήφισε μαζικά υπέρ του Brexit.

Υπηρέτησε ως σκιώδης υπουργός Εσωτερικών στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο του Κόρμπιν, παρόλο που θεωρούνταν ότι ανήκε στην κεντροδεξιά πτέρυγα των «μπλερικών» του κόμματος. Οι απόψεις του Μπέρναμ μετατοπίστηκαν σταδιακά προς τα αριστερά, υποστηρίζοντας την κρατικοποίηση του νερού και της ενέργειας.

Δεν ήταν ανάμεσα σε εκείνους που παραιτήθηκαν ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Κόρμπιν το 2016. Αντίθετα, αποχώρησε το 2017 για να θέσει υποψηφιότητα ως ο πρώτος δήμαρχος του Μάντσεστερ.

Ο Μπέρναμ κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό άνω του 60% και επανεξελέγη με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το 2021.

Το «Bee Network» και η κόντρα για το lockdown

Ως δήμαρχος, απέσπασε θετικά σχόλια για τον ριζικό μετασχηματισμό του συγκοινωνιακού συστήματος της περιοχής.

Υπό την ηγεσία του, το Μάντσεστερ έγινε η πρώτη περιοχή εκτός Λονδίνου που επανέφερε τις υπηρεσίες λεωφορείων υπό δημόσιο έλεγχο, ενοποιώντας τις παράλληλα με άλλα μέσα μεταφοράς υπό το εμπορικό σήμα «Bee Network».

Άλλες τολμηρές δεσμεύσεις του περιλάμβαναν τον τερματισμό των αστέγων στην περιοχή έως το 2020 - αν και αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε.

Η δημοτικότητά του εκτοξεύτηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, όταν κατηγόρησε τη συντηρητική κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη βόρεια Αγγλία με «περιφρόνηση» σχετικά με τους περιφερειακούς περιορισμούς του lockdown.

Αυτή η αντιπαράθεση του χάρισε το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά».

Μέχρι την περίοδο των φθινοπωρινών συνεδρίων του κόμματος το 2025, ο Μπέρναμ προετοίμαζε ανοιχτά το έδαφος για την κορυφαία θέση, καθώς αρνήθηκε να αποκλείσει μια υποψηφιότητα για την ηγεσία.

Οι παρεμβάσεις του, ωστόσο, φάνηκε να γυρίζουν μπούμερανγκ, αφού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ήταν «αιχμάλωτη» των αγορών ομολόγων — μια αναφορά στους αυτοπεριοριστικούς κανόνες της κυβέρνησης που περιόριζαν τις δαπάνες και τον δανεισμό.

Τον Ιανουάριο, παρουσιάστηκε μια πιθανή ευκαιρία για επιστροφή στο Γουέστμινστερ, όταν ο βουλευτής του Μάντσεστερ, Άντριου Γκουίν, ανακοίνωσε την παραίτησή του, προκαλώντας επαναληπτική εκλογή στην εκλογική του περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον.

Ωστόσο, το διοικητικό όργανο των Εργατικών, με την έγκριση του πρωθυπουργού, εμπόδισε τον Μπέρναμ να θέσει υποψηφιότητα.

Μέχρι τον Μάιο, η κατάσταση είχε αλλάξει. Οι Εργατικοί κατέγραψαν μια σειρά κακών εκλογικών αποτελεσμάτων σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, με το ''Reform UK'' να καταγράφει υψηλά ποσοστά στις δημοσκοπήσεις και το κόμμα να βλέπει την επιτυχία του Μπέρναμ στην ίδια του την «έδρα».

Ο Σερ Κιρ Στάρμερ βρέθηκε αντιμέτωπος με αυξανόμενη πίεση για το μέλλον του, με ορισμένους βουλευτές να ζητούν αλλαγή και να σημειώνονται παραιτήσεις υπουργών.

Ο Τζος Σάιμονς ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του βουλευτή των Εργατικών στο Μέικερφιλντ για να ανοίξει τον δρόμο στον Μπέρναμ να διεκδικήσει την επιστροφή του στο Κοινοβούλιο. Ο Μπέρναμ επιλέχθηκε ως υποψήφιος των Εργατικών για την περιφέρεια και τον επόμενο μήνα εξασφάλισε την επιστροφή του στο Γουέστμινστερ.

Πηγή: skai.gr

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