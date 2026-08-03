Σύμη: Θρίλερ με πέντε αγνοούμενους Γερμανούς - Βρέθηκε ακυβέρνητο το ιστιοπλοϊκό τους

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, μετά τον εντοπισμό ιστιοπλοϊκού σκάφους να πλέει ακυβέρνητο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, στο σκάφος επέβαιναν οκτώ αλλοδαποί, οι οποίοι είχαν πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσουν, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ιστιοπλοϊκό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα.

Δύο επιβαίνοντες, άνδρας και γυναίκα, κατάφεραν να κολυμπήσουν και να φτάσουν μόνοι τους στη στεριά, ενώ, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, λίγο πριν τα μεσάνυχτα διασώθηκε ακόμη μία γυναίκα.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων πέντε μελών της παρέας, οι οποίοι, κατά πληροφορίες, είναι Γερμανοί. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται.

Πηγή: skai.gr

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