Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στην όποια αναμέτρηση για την ηγεσία, μετά την νίκη του πιθανού αντιπάλου του, του Άντι Μπερναμ, που εξασφάλισε κοινοβουλευτική έδρα και επιστρέφει στο Γουέστμίνστερ, ανοίγοντας τον δρόμο για μια τέτοια διαδικασία.

Ο Στάρμερ δήλωσε σε δημοσιογράφους πως δεν πιστεύει ότι μια διαδικασία αμφισβήτησης της ηγεσίας θα είναι καλή για τη χώρα. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Εάν υπάρξει ψηφοφορία για την ηγεσία του εργατικού κόμματος, τότε, ναι, θα είμαι υποψήφιος».

«Έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι δεν πρόκειται να κάνω πίσω» μπροστά σε αυτό το ενδεχόμενο, είπε.

Πηγή: skai.gr

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