Ο επικεφαλής της EUCOM προειδοποιεί ότι το αμερικανικό ναυτικό δεν επαρκεί για την άμυνα Ισραήλ και ΗΠΑ

Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διοίκησης των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (EUCOM), στρατηγός Άλεξους Γκρίνκεβιτς, απέστειλε γραπτή προειδοποίηση στο Πεντάγωνο, επισημαίνοντας ότι εάν δεν ενισχυθεί με ακόμη ένα αντιτορπιλικό του Πολεμικού Ναυτικού, θα αναγκαστεί να επιλέξει ανάμεσα στην υπεράσπιση του Ισραήλ και της αμερικανικής επικράτειας, σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, που επικαλείται ανώνυμους αξιωματούχους.

Η προειδοποίηση του στρατηγού έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή του πολέμου, που διαρκεί πλέον πέντε μήνες. Οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις έχουν επανεκκινήσει μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, ενώ η ένταση των επιχειρήσεων έχει εξαντλήσει τα αποθέματα βασικών αμυντικών οπλικών συστημάτων των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένο εμφανίζεται το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ έχει διατάξει τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, σε απάντηση στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ από την Τεχεράνη. Η αντιπαράθεση έχει διακόψει τη μεταφορά πετρελαίου και άλλων εμπορευμάτων από τη Μέση Ανατολή μέσω του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος, προκαλώντας σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία.

Αμερικανικά αντιτορπιλικά που επιχειρούν στην ανατολική Μεσόγειο αποτελούν εδώ και χρόνια βασικό πυλώνα της αντιαεροπορικής άμυνας του Ισραήλ. Τα πλοία αυτά, εξοπλισμένα με προηγμένα ραντάρ και πυραυλικά συστήματα, έχουν καταρρίψει πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του Ισραήλ τόσο από το Ιράν όσο και από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι υποστηρίζονται από την Τεχεράνη.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (EUCOM) έχει κεντρικό ρόλο στην αποστολή αυτή, καθώς συντονίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Ταυτόχρονα, όμως, οι δυνάμεις της πρέπει να παραμένουν σε ετοιμότητα απέναντι στο ενδεχόμενο ρωσικής επιθετικής ενέργειας κατά εδάφους κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ, ενώ η Ρωσία εξακολουθεί να αποτελεί απειλή για τις ΗΠΑ λόγω των βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς που διαθέτει.

Σύμφωνα με αξιωματούχους του Πενταγώνου, το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει πέντε αντιτορπιλικά με έδρα τη Ρότα της Ισπανίας, ενώ έκτο πλοίο αναμένεται να ενταχθεί στον στόλο αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, ο υψηλός επιχειρησιακός ρυθμός του πολέμου με το Ιράν έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα συντήρησης, περιπλέκοντας τον σχεδιασμό του στρατηγού Γκρίνκεβιτς. Η Washington Post σημειώνει ότι δεν δημοσιοποιεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαθεσιμότητα των πλοίων, έπειτα από σχετικό αίτημα στρατιωτικών αξιωματούχων για λόγους ασφαλείας.

Όπως είχε αποκαλύψει η εφημερίδα τον Μάιο, αξιολογήσεις του Πενταγώνου έδειξαν ότι το μεγαλύτερο βάρος της άμυνας του Ισραήλ απέναντι στους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους το έχουν επωμιστεί οι αμερικανικές δυνάμεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, τα αμερικανικά συστήματα αναχαίτισης, όπως το THAAD και οι πύραυλοι που εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά στην ανατολική Μεσόγειο, χρησιμοποιούνται πολύ συχνότερα από τα αντίστοιχα ισραηλινά μέσα αεράμυνας.

Την Παρασκευή, δύο αντιτορπιλικά, τα USS Paul Ignatius και USS Roosevelt, βρίσκονταν στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ άλλα τρία, τα USS Arleigh Burke, USS Bulkeley και USS Oscar Austin, ήταν ελλιμενισμένα στη Ρότα της Ισπανίας.

Πλησιέστερα στο Ιράν, στην Αραβική Θάλασσα, είχε αναπτυχθεί ισχυρή αμερικανική ναυτική δύναμη, αποτελούμενη από δύο αεροπλανοφόρα, τα USS George H.W. Bush και USS Abraham Lincoln, καθώς και τουλάχιστον 15 ακόμη πολεμικά πλοία, εκ των οποίων τα 11 είναι αντιτορπιλικά.

Ο στόλος αυτός διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, ενώ συμμετέχει και στην επιχείρηση Project Freedom, μέσω της οποίας οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις προστατεύουν την εμπορική ναυσιπλοΐα στα αμφισβητούμενα Στενά του Ορμούζ.

Παράλληλα, το αντιτορπιλικό USS Gonzalez επιχειρεί στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου οι Χούθι επιχειρούν να επιβάλουν τον δικό τους αποκλεισμό της εμπορικής ναυσιπλοΐας, εντείνοντας την οικονομική πίεση προς τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους. Η Σαουδική Αραβία, βασικός σύμμαχος της Ουάσινγκτον, επιδιώκει να αναχαιτίσει τις ενέργειες των Χούθι μέσω της συγκρότησης στρατιωτικού συνασπισμού για τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Την ίδια ώρα, ο πόλεμος με το Ιράν γίνεται ολοένα και πιο αντιδημοφιλής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βουλευτές και από τα δύο μεγάλα κόμματα εκφράζουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβέρνηση, καθώς κορυφαίοι αξιωματούχοι δυσκολεύονται να παρουσιάσουν μια σαφή στρατηγική για τον τερματισμό της σύγκρουσης με όρους που να θεωρούνται ευνοϊκοί για τις ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη ανησυχία επικρατεί στους Ρεπουμπλικανούς, οι οποίοι φοβούνται ότι οι επιπτώσεις του πολέμου στις τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών θα έχουν πολιτικό κόστος στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Η μετάβαση σε συνθήκες πολέμου έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στην επιχειρησιακή ετοιμότητα και στα αποθέματα πυρομαχικών», δήλωσε ο διευθυντής του Προγράμματος Πυραυλικής Άμυνας του Center for Strategic and International Studies (CSIS), Τομ Καράκο. «Το ερώτημα πλέον είναι: ποια είναι η στρατηγική;»



Πηγή: The Washington Post

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