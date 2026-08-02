Ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα στην Κεφαλονιά σε δασική έκταση ανέφερε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ ο αντιπεριφεριάρχης Κεφαλονιάς Ευστάθιος Κουρής.

Τη νύχτα εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους.

«Προσπαθούμε να πιάσουμε τις αναζωπυρώσεις. Τα δύο εναέρια και το Bell κάνουν καλή δουλειά, ενώ επιχειρούν και οι επίγειες δυνάμεις», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε, το κύριο μέτωπο βρίσκεται κοντά στο χωριό Μαυράτα, ωστόσο έχουν καταγραφεί αναζωπυρώσεις και στις περιοχές Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για περιοχή που πλήττεται από πυρκαγιές σχεδόν κάθε 5 χρόνια.

Ο κ. Κουρής τόνισε ότι τα χωριά Μαυράτα, Βαλεριανός και Κατελειός εκκενώθηκαν εγκαίρως και μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί καμένα σπίτια ή τραυματισμοί.

«Η φωτιά έχει πλέον κινηθεί προς τη θάλασσα και εκτιμώ ότι δεν θα απειλήσει ξανά τους οικισμούς. Το βράδυ, όμως, με ανέμους 6 μποφόρ, μέσα σε μισή ώρα πέρασε 4 χωριά», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η άμεση και μαζική κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στις περιοχές Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο συνέβαλε καθοριστικά στην προστασία των οικισμών.

Πηγή: skai.gr

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