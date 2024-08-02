Υπέγραψε σύμβαση με Ρωσία για να να υπηρετήσει στη Σιβηρία και πήγε Ουκρανία

Δανός μουσικός που αποφάσισε να υπηρετήσει στον ρωσικό στρατό, υπογράφοντας σύμβαση με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, προσέφυγε στη δικαιοσύνη απαιτώντας να θεωρηθεί το έγγραφο που υπέγραψε ως μη ισχύον.

Στο θέμα αναφέρεται το δανέζικο τηλεοπτικό δίκτυο TV2.

Σύμφωνα με τον 33χρονο Δανό, το όνομα του οποίου το τηλεοπτικό δίκτυο απέκρυψε, η σύμβαση που υπέγραψε ήταν στη ρωσική γλώσσα γι αυτό δεν κατάλαβε ότι το έγγραφο αυτό αφορούσε μόνο τη ζώνη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία.

Ο Δανός μουσικός λέει ότι υποστηρίζει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και συμπονάει τον ρωσικό στρατό, αλλά ο ίδιος δεν ήθελε να πάει στο μέτωπο.

Ο Δανός μουσικός έφθασε στην Ρωσία το καλοκαίρι του 2023 και το φθινόπωρο αποφάσισε να παρατείνει την άδεια παραμονής του επειδή «η πορεία και οι αξίες της Ρωσίας του αρέσουν περισσότερο από αυτές της Ευρώπης».

Ωστόσο η όλη διαδικασία προχωρούσε με καθυστέρηση και ο Δανός αποφάσισε να πάει σε στρατολογικό γραφείο, ελπίζοντας ότι μαζί με την σύμβαση που θα υπέγραψε θα αποκτούσε και τη ρωσική υπηκοότητα.

Υπογράφοντας το έγγραφο, πίστευε ότι θα υπηρετήσει για ένα χρόνο συνοριακός φρουρός στην Σιβηρία, αλλά βρέθηκε στο Λουγκάνσκ.

Αυτή τη στιγμή ο Δανός μουσικός υπηρετεί σε μονάδα αεροπορίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών και διαμαρτύρεται ότι οι άλλοι συμπολεμιστές του τον κοροϊδεύουν και τον αναγκάζουν να πίνει βότκα.

Ο δικηγόρος του επισημαίνει ότι σύμφωνα με τον νόμο του ξένους μπορούν να τους πάρουν στον στρατό μόνο εφόσον γνωρίζουν τη ρωσική γλώσσα και ελπίζει να φθάσει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τις αποφάσεις του οποίου ωστόσο η Ρωσία δεν αναγνωρίζει.

Το υπουργείο Άμυνας της Δανίας, δήλωσε ότι γνωρίζει το περιστατικό αυτό, αλλά δεν μπορεί να αναφέρει κάτι νέο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

