Η Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέκτησε τις σορούς 250 στρατιωτών της και παρέδωσε στη Μόσχα 38 σορούς Ρώσων στρατιωτών, σε μια από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές αυτού του είδους μετά την έναρξη του πολέμου.

Πρόκειται για στρατιώτες που σκοτώθηκαν στους τομείς της Μπαχμούτ και της Αβντιίβκα, δύο πόλεων της ανατολικής Ουκρανίας που κατέλαβε ο ρωσικός στρατός έπειτα από μήνες σφοδρών μαχών, καθώς και στις περιοχές του Λουχάνσκ, της Χερσώνας και της Ζαπορίζια, διευκρίνισε στην ανακοίνωσή της η Ουκρανική Επιτροπή Συντονισμού.

Ορισμένες από τις σορούς προέρχονται από τη Μαριούπολη, την πόλη που ισοπεδώθηκε κατά τη ρωσική πολιορκία τους πρώτους μήνες του πολέμου.

«Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες» επιχειρήσεις αυτού του είδους, είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Πέτρο Γιατσένκο.

Μια άλλη ουκρανική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι παραδόθηκαν οι σοροί 38 Ρώσων στρατιωτών, στο πλαίσιο αυτής της ανταλλαγής που συμφωνήθηκε με τη μεσολάβηση του Ερυθρού Σταυρού.

Τα λείψανα θα παραδοθούν στις οικογένειες των στρατιωτών για τις κηδείες, αφού προηγουμένως επιβεβαιωθεί η ταυτότητα των νεκρών με αναλύσεις DNA. Η διαδικασία της ταυτοποίησης ωστόσο κρατά πολλές εβδομάδες, ίσως και μήνες.

Η Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται λευκοί, κινητοί νεκροθάλαμοι σε έναν χωματόδρομο και άνθρωποι που φορούν στολές με το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού.

Από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τη χειρότερη σύγκρουση στην Ευρώπη μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν σκοτωθεί δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, σύμφωνα με εκτιμήσεις. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε τον Φεβρουάριο ότι τουλάχιστον 31.000 Ουκρανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί στα δύο χρόνια του πολέμου. Η Ρωσία ωστόσο δεν ανακοινώνει τις απώλειές της.

