Η ομάδα εκστρατείας της Κάμαλα Χάρις ανακοίνωσε πως συγκέντρωσε το ποσό των 310 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούλιο, διπλάσιο και πλέον συνολικό ποσό σε σχέση με τα χρήματα που συγκέντρωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου συλλέχθηκε από τότε που η αντιπρόεδρος αντικατέστησε τον Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.

Καθώς η χρηματοδότηση παίζει σημαντικό ρόλο στις προεκλογικές εκστρατείες στις ΗΠΑ, με ποσά συχνά αστρονομικά, η νέα υποψήφια των Δημοκρατικών συγκέντρωσε 200 εκατομμύρια δολάρια σε λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την απόσυρση την 21η Ιουλίου του Τζο Μπάιντεν.

Η ομάδα της Κάμαλα Χάρις «συγκέντρωσε 310 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, ήτοι η μεγαλύτερη συγκέντρωση χρημάτων για τις εκλογές του 2024», ανακοίνωσε η ομάδα προεκλογικής εκστρατείας της σε ένα δελτίο Τύπου.

Αυτή η συγκέντρωση κεφαλαίων «τροφοδοτήθηκε από τον καλύτερο μήνα συλλογής χρημάτων από μικρούς δωρητές στην ιστορία των προεδρικών εκλογών» των ΗΠΑ και αντιπροσωπεύει «το διπλάσιο και πλέον» ποσό σε σύγκριση με εκείνο που συγκέντρωσε η προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ τον ίδιο μήνα, επισημάνθηκε από την ίδια πηγή.

Η ομάδα του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου ανακοίνωσε την Πέμπτη σε δελτίο Τύπου ότι συγκέντρωσε 138,7 εκατομμύρια δολάρια τον Ιούλιο, ένα ποσό που συγκεντρώθηκε τον μήνα κατά τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ επέζησε μιας απόπειρας δολοφονίας και έτυχε θριαμβευτικής υποδοχής στο συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Τα ιλιγγιώδη ποσά των προεκλογικών εκστρατειών στις ΗΠΑ ξοδεύονται σε μεγάλο βαθμό στα πολύ ακριβά διαφημιστικά σποτ με την παρουσίαση του απολογισμού και των υποσχέσεων των υποψηφίων. Το διαδίκτυο και τα τηλεοπτικά δίκτυα «πλημμυρίζουν» από τέτοια σποτ τους μήνες πριν από τις κάλπες.

Η ΜΚΟ Open Secrets, η οποία εξειδικεύεται στην πολιτική χρηματοδότηση, εκτιμά πως οι εκλογές του 2024 ενδέχεται να είναι οι ακριβότερες στην αμερικανική ιστορία, υπερβαίνοντας το ρεκόρ των 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ) που είχαν δαπανηθεί για την εκλογική αναμέτρηση του 2020.

