Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον ιεροκήρυκα του τεμένους αλ 'Ακσα, πρώην Μουφτή της Ιερουσαλήμ, σεΐχη Εκρίμα Σαϊντ Σάμπρι, που ηγήθηκε της προσευχής της Παρασκευής μετά την οποία μνημόνευσε τον δολοφονηθέντα ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια.

Η αστυνομία τόνισε ότι ο Σάμπρι συνελήφθη ως ύποπτος για υποκίνηση και υποστήριξη της τρομοκρατίας και ανακρίνεται.

Νωρίτερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εσωτερικών Μοσέ Αρμπέλ ανακοίνωσε ότι σκόπευε να ανακαλέσει την άδεια παραμονής του Σάμπρι λόγω της επιμνημόσυνης δέησής του για τον Χανίγια. Σε επιστολή που έστειλε στη γενική εισαγγελέα Γκάλι Μπαχαράβ-Μιάρα, ο Αρμπέλ, στην επιχειρηματολογία του τονίζει ότι ο ιεροκήρυκας, σεΐχης Εκρίμα Σαϊντ Σάμπρι, διέπραξε κακουργήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη διάρρηξη εμπιστοσύνης.

Το γραφείο της εισαγγελέως ενέκρινε τη διενέργεια έρευνας.

Στο κήρυγμά του, ο Σάμπρι είπε: «οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ προσεύχονται στον Θεό να ελεήσει τον μάρτυρα. Ζητάμε να λάβει συμπόνια και παράδεισο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.